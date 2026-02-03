傳OpenAI內部不滿輝達晶片效能 去年起尋找替代方案

OpenAI傳出內部對輝達部分最新人工智慧晶片的效能有所不滿，並自去年起尋找替代方案，消息人士透露，此舉可能使AI領域兩大巨頭之間的關係變得複雜。

外媒披露OpenAI對輝達的AI晶片效能不滿。（圖／路透）

路透社獨家披露，據8位知情人士表示，OpenAI對輝達在特定AI推理任務上的效能不滿，正積極尋找其他供應商，這可能對輝達在AI市場的主導地位構成挑戰。

先前傳出輝達與OpenAI之間的千億投資談判陷入停滯。去年9月，輝達表示計劃向OpenAI投資高達1000億美元，使晶片製造商獲得這家新創公司的股權，同時為OpenAI提供購買先進晶片所需資金。原本預計數週內完成的交易，如今已拖延數月之久，期間OpenAI已與超微（AMD）等公司達成協議，購買與輝達競爭的圖形處理器（GPU）。

廣告 廣告

對此，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）否認與OpenAI關係緊張的報導，稱這種說法「毫無意義」，並表示輝達計劃對OpenAI進行大規模投資。輝達在聲明中強調：「客戶持續選擇輝達進行推理，因為我們在規模化後提供最佳性能和總體擁有成本。」OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）則在社群平台X發文表示，輝達製造「世界上最好的AI晶片」，希望OpenAI能「長期保持巨大客戶關係」。

據消息人士指出，OpenAI對輝達硬體在特定問題上的回應速度不滿，尤其是軟體開發和AI與其他軟體通訊等領域。這個問題在其積極推廣的電腦程式碼生成產品Codex上尤為明顯。一位消息人士表示，OpenAI員工將Codex的部分弱點歸因於輝達GPU的硬體。

一位消息人士還透露，OpenAI曾與包括Cerebras和Groq在內的新創公司討論合作，以提供更快速的推理晶片，但輝達與Groq達成200億美元授權協議，終止了OpenAI與Groq的談判。

延伸閱讀

賴清德民調「黃金交叉」逆轉了！吳子嘉曝關鍵：不要小看

華許風暴擴大！黃金史詩級暴跌10％ 比特幣急瀉

美國製造業數據超預期！4大指數齊紅 台積電ADR漲逾3％