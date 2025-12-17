傳OpenAI可能引進亞馬遜百億美元資金

▲傳出亞馬遜正與ChatGPT開發商OpenAI洽談投資事宜。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞]

OpenAI的最新募資傳出有新投資人上門。知情人士透露，亞馬遜正與ChatGPT開發商OpenAI洽談投資事宜，若交易成形，OpenAI估值可能上看5000億美元。

根據路透社報導，這筆談判仍在初步階段，消息人士指出，亞馬遜可能投資約100億美元，但雙方尚未定案。

消息也提到，OpenAI正在為首次公開發行（IPO）做準備，估值可能上看1兆美元，若成真，將有機會成為全球史上規模最大、估值最高的上市案之一。

廣告 廣告

報導指出，OpenAI與微軟已在10月底宣布達成重大協議，讓OpenAI可重組為公益公司（public benefit corporation，PBC），以解除過去在募資與取得運算資源上的主要限制，並為未來上市鋪路。微軟目前持有OpenAI約27%股份，並握有向雲端客戶獨家銷售OpenAI模型的權利。

此外，《The Information》指出，OpenAI規劃採用亞馬遜自研的Trainium晶片，與輝達及Google相關產品形成競爭態勢；該報導亦提到，亞馬遜這筆融資可能為OpenAI後續更大規模、納入其他投資人的募資行動鋪路。

《The Information》還稱OpenAI希望向亞馬遜出售ChatGPT企業版，但是否會把ChatGPT功能整合進亞馬遜自家App，目前仍不明朗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

甲骨文豪砸1500億美元搶資料中心 外媒：為OpenAI大單提前備戰

ChatGPT「成人模式」確定上線！OpenAI預告可以色色時間

美國最貴獨角獸誕生！SpaceX估值飆到8000億美元 超車OpenAI