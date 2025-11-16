傳Sony影業將製作「拉布布」電影 真人或動畫版未定

據《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）14日消息，在全球引爆熱潮的熱門拉布布（Labubu）娃娃，未來可能登上電影螢幕。

拉布布將作為主角製成電影。（圖／ 翻攝《瀟湘晨報》 ）

《路透社》引述《好萊塢報導》報導，索尼影業（Sony Pictures）本週已達成一項協議，將以這些長著尖牙的怪獸為主角開發一部電影。目前電影尚處於早期開發階段，真人版還是動畫版尚未確定。索尼方面對此不予置評。

拉布布玩偶由香港出身的藝術家龍家升設計、大陸泡泡瑪特（Pop Mart）公司銷售，2019年後開始走紅，於今年成為一個現象級產品。許多名人，包括蕾哈娜（Rihanna）和南韓女子團體Blackpink成員Lisa等都曾擁有或配戴這款玩偶。消費者們排起長隊購買這些裝在「盲盒」裡的玩偶，盲盒的設計在打開前都無法得知具體款式。

索尼影業曾製作《野蠻遊戲（Jumanji）》系列電影，以及Netflix熱門動畫影集《KPop獵魔女團（KPop Demon Hunters）》。

