傳SpaceX將與xAI合併籌備 力拚今年IPO

《路透社》引述知情人士及監管文件報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX及xAI正在洽談合併事宜。根據目前的提案架構，兩家公司將進行股份交換，有關各方也已經在內華達州設立兩個實體機構。

這項合併案如果成真，將把馬斯克的火箭業務、星鏈衛星、社群平台以及AI聊天機器人整合到同一家控股集團旗下，創造出結合太空科技跟AI技術的超級巨獸，進一步推進「太空AI運算中心」計畫。

而兩家公司合併，可能就是為SpaceX今年首次公開發行股票IPO（Initial Public Offering）提前鋪路。

