傳SpaceX明年將IPO 8千億美元估值將超車OpenAI

SpaceX星艦10月時在美國德州基地第11次試飛資料畫面。（圖／達志影像歐新社）

美國商業太空產業正迅速發展，馬斯克創立的SpaceX已成為領域霸主。該公司不僅於今年10月成功發射第一萬顆「星鏈」衛星，還完成第11次「星艦」試飛，顯示其技術實力。據傳，馬斯克計劃啟動新一輪SpaceX內部股份出售，目標將企業估值提升至8000億美元，有望超越OpenAI成為全球最具價值的私人企業。SpaceX已成為美國太空任務的關鍵夥伴，為NASA和美國國防部提供重要服務。

SpaceX目前已成為美國主要太空任務的代表，NASA和美國國防部對其依賴程度日益增加。SpaceX總裁兼首席營運長Gwynne Shotwell表示，公司現擁有價值220億美元的政府合約，這些都是他們自己努力贏得的。在SpaceX成立前，美國高度依賴洛克希德馬丁和波音國防共同成立的ULA聯合發射聯盟執行衛星發射任務。直到SpaceX成功展示火箭回收技術，美國才逐漸將太空任務轉向商業模式。

前NASA副署長Lori Garver對SpaceX的崛起讚不絕口，強調他們之所以成功是因為有能力交付成果。她以商業載人計畫為例指出，波音雖然獲得近兩倍的資金，卻未能成功發射並安全帶回太空人。2020年，SpaceX成為首家成功將NASA太空人送上太空站的民營公司。儘管波音在2024年也透過旗下太空船將兩名太空人送上太空站，但因機械問題無法將他們安全帶回，最終仍由SpaceX解決危機。

如今SpaceX主導著太空市場的多數領域，從發射到衛星服務。2024年，SpaceX創紀錄地進行了134次軌道發射，比第二活躍的中國航天科技集團多出一倍以上，占全球發射次數的83%。今年10月，SpaceX更發射了第1萬顆星鏈衛星，其長期目標是將星鏈衛星規模擴展至42000顆。

Quilty Space共同執行長兼總裁Chris Quilty分析，SpaceX的成功有三個關鍵因素：專注垂直整合、致力於降低成本的重複使用技術，以及在需求尚未形成時就擴大生產能力。這種超前部署策略，特別是星鏈專用平板天線的量產，讓SpaceX在市場上搶得先機。甚至連SpaceX的競爭對手亞馬遜和OneWeb都將自己的衛星交給SpaceX發射。

美國國防部也與SpaceX展開合作。Chris Quilty預估，2025年SpaceX的國防合約將增至約30億美元，包含一筆價值18億美元的國家偵察局合約，以及大量提供給國防部的星鏈和星盾服務，特別是支援烏克蘭的項目。

然而，過度依賴單一私人企業也引發擔憂。喬治城大學研究分析師Kathleen Curlee以烏克蘭為例說明，烏克蘭依賴星鏈服務，但馬斯克曾因擔心引發第三次世界大戰而拒絕為某次烏軍行動提供服務，導致烏克蘭無法完成該行動。

野心勃勃的馬斯克近期還傳出將「星鏈行動」（Starlink Mobile）註冊為商標，醞釀成立行動通訊公司。此外，SpaceX近日與投資人接觸，探詢以該公司估值兩倍價格進行股權交易的可能性，若成功將使SpaceX估值達到8000億美元，成為超越OpenAI，全球最有價值的私人科技公司。

Chris Quilty將太空產業比喻為1913年的汽車業，SpaceX如同掌握生產線技術的福特，而競爭者仍在手工造車。他認為，雖然政府將所有合約給予一家公司可能有利，但若不分散合約也會扼殺整個產業的競爭潛力。

對美國而言，依賴SpaceX的程度已成為一個難解的問題。Lori Garver認為，NASA與SpaceX的關係是一種共生關係，類似NASA在其60年歷史中與大型承包商的合作模式。她指出，與其說是依賴，不如解讀為共生關係，因為培育另一個從新創到成熟的商業太空公司至少需要10-15年。而在這段時間內，SpaceX仍在加速測試其巨型火箭「星艦」，目標是在不遠的將來重新載人登陸月球或踏上火星。

