債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。

向華強日前發布影片指出這名助手能力優秀，自己對他也相當信任，豈料對方卻偽造向華強簽名，以高利息以及向華強名義當作誘餌，吸引許多人投資，實則為「龐氏騙局」。

最終，對方帶著所有財產捲款跑路，而留下的向華強自然被債主找上門，對此他聘請律師團隊止血，並與對方進行切割，經此一事，向華強感慨自認待對方不薄，不理解助手為何會做出這種事。

不過，向華強影片曝光之後，引來兩派網友討論，有人質疑向華強的說法，認為他不可能5年來都沒發現，但有部分網友則猜測是否因此有債務危機，如今才需要頻頻發片賺取曝光度。

向華強透露助手利用他的名字詐騙。（圖／翻攝自微博）

