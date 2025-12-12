債主逼栽種大麻抵債 刑事局破獲毒品供應鏈3人遭訴

（中央社記者蘇木春台中12日電）楊姓男子因積欠債務，遭債主林男要求種植大麻抵債，楊男5月起在南投租屋種植，期間林男還派遣陳男指導技術及監督，全案經刑事局破獲並查扣植株送辦3人，檢方已依法起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第五隊與南投縣警察局集集分局於今年5月間接獲情資指出，40歲楊姓男子於南投縣水里鄉民宅內種植大麻，立即組成專案小組，並報請台灣南投地方檢察署指揮偵辦。

案經警方蒐證完備後，於今年6月30日前往楊男的租屋處執行搜索，查獲大麻活株68株、大麻乾燥葉、大麻種子及大麻培植設備。

辦案人員今年8月7日擴大溯源偵辦，分別在台中市烏日區、南投縣集集鎮與水里鄉等處同步搜索，帶回涉案人42歲林男、45歲陳男等2人到案，並於陳男租屋處查獲改造手槍2支、子彈12顆及多項毒品等證物。

警方查出，楊男因積欠債務，林姓債主以提供「翻身機會」利誘，要求楊男栽種大麻收成後交付，以折抵債務，楊男因而在水里鄉租屋處設置種植空間，並自行網購設備、架設燈具、施肥與風乾大麻葉。

林男除提供大麻種子外，並於楊男種植期間，曾多次派遣陳男前往監督、指導光照與收成技術，3人形成上下游分工的毒品供應鏈。

全案警詢後，依涉嫌毒品危害防制條例等罪嫌，將林男等3人移送南投地檢署偵辦，檢方已於今年10月20日提起公訴。（編輯：張雅淨）1141212