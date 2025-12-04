債券型ETF族群成交出量 法人：資金流向這一類趨勢明朗

台股4日開盤最高到27,880.23點，漲87點。（圖／CTWANT資料照）

台股4日開盤最高到27,880.23點漲87點，目前小跌86點；債券型ETF族群成交持續出量。國泰投信指出，降息循環下，企業資金成本降低，有望推動AI與雲端基礎建設持續擴張，並帶動美國企業獲利回升；同時，債市收益吸引力不減，資金流向固定收益商品的趨勢明顯，惟現階段股市位居高檔，震盪難免。

國泰基金經理人范姜佩瑩表示，展望後市，降息循環與美國企業獲利回升將成為市場主要支撐，AI與雲端基礎建設題材仍具長期吸引力，但短期波動難免，投資策略宜採「攻守兼備」布局。

范姜佩瑩指出，債市方面，聯準會釋出鴿派訊號，市場預期12月降息機率高達87%，並在2026年仍有進一步降息空間，帶動美債殖利率回落。觀察資金面，全球固定收益基金持續獲資金流入，主要集中於政府債券、綜合型債券及投資等級債，建議投資人可趁殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，以掌握潛在利率回落機會；若著重收益表現，則可關注投資等級金融債，因美國大型銀行資本充足、基本面穩健，兼具安全與收益特性。

以「國泰美國多重收益平衡基金」來說，主要成分股包括輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、蘋果（APPLE）、亞馬遜（Amazon），持債包括德意志銀行（Deutsche Bank AG）、美國銀行（Bank of America Corp）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）等。

該檔基金今年第二季因政策不確定性提升衰退風險，投組調整較具防禦性，下半年關稅議題影響力降低，加上企業成長動能強勁，持股比重增加，並強化類股間置換，增持美股七巨頭、金融及科技類股；債券部分則維持約五成比重，鎖定投資等級金融債。

