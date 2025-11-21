債券ETF成資金避風港 法人建議適度提高比重

股市走弱，債券ETF再度成為資金避風港，今天普遍上漲回應。展望債市，國泰投信投資長蔡宜芳指出，隨著全球股市處於歷史高點，投資人應適度提高債券比重，藉由信用評等佳的長天期公債或公司債保護下檔風險。另外，台灣債市淺碟，債券ETF多為外幣標的，定期定額布局有望降低外匯風險，並享受固定收益資產優勢。

彭博Bloomberg昨天在臺北舉辦「創新收益策略：2026債券投資新視野」展望說明會，國泰投信總經理張雍川應邀致詞表示，美國總統川普重回白宮，全球歷經美國對等關稅、大而美法案、天才法案等政策轉折，造成股匯市快速變化，投資人面臨更高的不確定性，2026年將是充滿挑戰與機會的一年。

彭博行業研究美國信貸首席策略師Noel Hebert在「美國企業債市場最新觀察與價值所在」專題演講時，表示：「美國投資級信貸的收益率持續支撐需求，但風險定價已顯得偏高。若2026年經濟過熱或過冷，可能對報酬構成威脅，同時，科技驅動的新發行也可能開始對利差造成壓力。」

國泰投信投資長蔡宜芳指出，短期現金管理重視安全、低波動與高流動性，例如國泰US短期公債（證券代碼：00865B）投資於到期日小於一年的短期美國政府公債，幾乎無信用風險；長期配置則可關注信用評等佳的長天期公司債或特定產業債，如金融、公用事業等。

蔡宜芳指出，若希望靈活操作，追求資本利得，則可擇時布局長天期公債或信用利差較高之債券。

國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁分享，全球債券ETF市場近十年累積成長超過5倍，資產規模已突破3兆美元，預估2030年有望上看6兆美元，顯示債券ETF需求持續強勁。目前全球債券ETF仍以被動式產品為主，占比約84%，但主動式ETF近十年年均成長率達37%，高於被動式的20%，去年美國主動式債券ETF資產規模翻倍至2820億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。

國泰投信表示，雖然主動式債券ETF具備更廣的投資範圍與操作彈性，能依據總體經濟與利率環境，靈活調整產業配置、信用評等與存續期間，有機會創造超額報酬。但被動式固定收益ETF在流動性表現上更具優勢，且成交量與市場深度更能滿足大型資金的交易需求。

國泰投信指出，觀察美國固定收益ETF各期間平均年化報酬表現，主被動差異並不大，然而各主動式基金間的報酬有顯著差異，表現高度依賴經理人選債與配置能力，加上主動式費用率較被動式來得高，投資人需審慎評估成本與報酬。

