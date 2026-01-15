債券ETF新黑馬？00981D績效配息雙贏 連兩月年化配息逾9%稱霸市場

圖/unsplash



本月債券ETF配息戰激烈，多檔債券ETF配息率逾8%，對於追求息收的投資人來說相當具有吸引力。其中，主動中信非投等債（00981D）連續兩個月繳出年化配息率9.1%的亮眼成績，穩坐「配息王」寶座。而高配息效應也帶動買氣，1月12日成交量更超車所有非投等債ETF，榮登成交量冠軍。根據中國信託投信官網顯示，00981D將於1月19日除息，投資人若想參與此次配息，最晚須在1月16日買進，預計2月23日發放。

00981D自去年9月掛牌以來，挾著高配息與績效雙優勢迅速竄紅，前兩次配息金額皆為0.08元，年化配息率突破9%，吸引許多追求穩定現金流的投資人，紛紛選擇在除息前卡位進場，連帶導致交投熱絡，近五日成交均量超過17,000張，1月12日單日更衝上21,722張，榮登非投等債ETF成交量冠軍，顯示投資人對兼顧配息與績效的主動型產品展現高度興趣。

1/12 非投等債ETF成交量一覽

資料來源：CMoney，2025/01/12

法人分析指出，00981D能連續蟬聯配息冠軍，關鍵在於主動式投資策略的靈活優勢。有別於傳統被動式債券ETF受限於追蹤指數的僵化規則，主動債ETF經理人握有選債主導權，能迅速因應市況調整投資組合。目前00981D是市場上唯一一檔主動型非投等債ETF，集中火力鎖定收益率較佳的非投等債市場，也助攻其配息水準優於其他類型債券ETF。

值得一提的是，00981D配置約20%的長天期「墮落天使債」。這類債券是指曾為投資等級、後遭降評至非投等債的標的，雖然評級下降，但相較於一般非投等債，發行公司的營收規模與商業模式仍具備競爭優勢，不僅仍有機會重返投資等級，長期報酬表現也更為強勁。

根據數據顯示，新冠疫情後非投等債信體質持續改善，已連續5年呈現「升評大於降評」趨勢。在升評潮助攻下，墮落天使債表現亮眼，統計去年截至12月22日，「彭博美國墮落天使3%上限公司債指數」達8.6%，優於「彭博美元非投等債指數」的8.3%。

法人分析指出，00981D發揮經理人主動選債優勢，鎖定評級遭降、但價格出現非理性超跌的時機點逢低佈局，藉由搶賺這類債券的「轉機財」，待價格修復回升後，即可貢獻額外的資本利得，此舉不僅強化此檔主動非投等債ETF的長期報酬率，也有助於達成息價雙收的投資目標。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。