債券ETF配息潮來襲 「這檔」年化配息率飆7%引發市場關注

▲ 圖片出處： freepik

2026年債券ETF市場首波配息潮強勢來襲，尤其是主動式債券ETF表現更是受到關注，市場法人指出，主動富邦複合收益(00983D)首次公告配息金額為0.06元年化配息率達7.02%，首次配息亮眼表現已引起市場關注。

理財達人表示，市面上超過20檔債券ETF，其中具主動操作之投資等級債券類，以主動富邦複合收益(00983D) 自掛牌以來報酬率為1.64%，勝過同類型投資等級債ETF，而其首次配息為0.06元，以1/2收盤價粗估之年化殖利率達7.02%，也榮登所有投等債月配型ETF最高。

廣告 廣告

主動富邦複合收益 (00983D)整體投資組合為80%投資等級債，並可搭配不超過20%的非投資等級債，基金現階段的平均票息收益為8.7%，相比彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債指數平均票息5.7%更具吸引力。

理財達人分析，00983D是投資團隊參考美債多空指標，並應用在美元公司債投資策略進行投組平均存續期間之調整，當指標出現看空訊息，可縮短持債天期、減少債券價格波動，不像被動ETF只能被動承受市場變化。

投資專家表示，面對2026年全球經濟的不確定性，建議投資人可將主動債ETF 做為資產配置中之核心資產，主因經理人可靈活調整持有債券天期種類，並於景氣較佳時，配置部分非投資等級債，以追求整體收益表現，景氣差時轉往更高評級的公司債守穩資產，以因應不同市場環境變化。

投等債月配型ETF年化配息率表現:

資 料 來 源 ： C m o n e y 、 各 家 基 金 公 司 、 L i p p e r ； 資 料 期 間 為 2 0 2 5 / 1 0 / 1 4 - 2 0 2 6 / 1 / 2 。

▲資料來源： Cmoney、各家基金公司、Lipper；資料期間為2025/10/14-2026/1/2。