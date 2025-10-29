債務不是絆腳石 用對方法反能累積財富！2招把好債變成財務槓桿

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

債務壓力讓許多人生活喘不過氣。其實，債務並不可怕，關鍵在於選擇合適的還款策略。本文作者透過個人親身經驗，分享如何走出債務循環，重新掌握財務主導權。

「身上債務太多，每個月扣完債務就沒錢了⋯⋯」很多人的財務困擾是債務不知不覺累積過多，導致薪水都拿去還債，完全無法存錢，深陷在想改變卻無能為力的窘境裡。該怎麼解決債務問題？第一步是先釐清自己有哪些債務，這些債務是否可以慢慢還？

我清楚知道「無債一身輕」的感受，當我還清學貸，和向家人、朋友商借的50萬元時，身上的重擔瞬間得到釋放，生活只需應付日常開銷，不必再從薪水中扣除債務的感覺很美好，可運用的錢變多了，心情自然好。就在我以為近幾年應該不會再有大筆債務纏身，殊不知過沒多久又與家人一起合資買房，身上又背負了30年的房貸。當債務再度悄悄降臨，難道我又得每日鬱鬱寡歡直到還完貸款嗎？

其實不必！像學貸、房貸這種利率偏低的債務，我會把它們當作固定支出，就像繳影音串流平台的費用一樣。當我不再把它解讀為「債務」，內心就會舒坦許多。畢竟這些本來就是必繳的固定開銷，沒必要再往心裡堆積負擔。不過，前提是「利率偏低」才可以採用這種方式，如果是利率較高的貸款，則建議盡快安排優先償還。

2種還款方式各具優勢 戒掉刷卡衝動守住荷包

還款方式有兩種。第一種是「雪球法」，從小額負債還起。比如你把債務細項整理出來後，發現其中有一筆金額最小，下個月領到薪水就可以先把它結清。從小債務還到大債務，結清一筆是一筆，這會提升你的還債成就感，逐漸找到還款節奏。

第二種是「雪崩法」，從利息最高的債務還起，能快速針對整體債務狀況作出改善，可大幅節省利息支出。不過相較於雪球法，雪崩法一開始的心理負擔較大，可能無法立即從中獲得還款的成就感。

兩種方式都能有效解決債務問題，但追根究柢，仍要反思為何當初會欠下這筆款項，同時評估自身的還款能力，是否能每月固定拿出這些錢。

我發現最多人遇到的是信用卡債問題。網路購物缺乏實質「痛感」，非常容易超支，總是要等到下個月收到帳單才驚覺怎麼花這麼多錢！我月薪只有3.3萬元時的做法偏極端卻有效，那就是「不用信用卡消費」。

很多網友罵我傻，他們說：「用信用卡消費可以賺回饋，這樣比較省錢啊！」但對於當時不會分辨「需要」和「想要」的我來說，每一筆消費都是「需要」，我喜歡花錢當下帶來的滿足感，刷信用卡又很方便，一不小心就落入負債陷阱而不自覺，每個月都在分期付款還債。

停用信用卡可以協助我看清自己真實的經濟能力。有時確實會「鬼遮眼」，認為自己有能力負擔這些費用，不過當我用「信封法」將收入依用途分門別類歸納後，才驚覺每月可運用的資金少之又少。不刷卡與使用信封法規劃支出，得以有效降低債務的產生。

低利債務不急還 活用本金加速資產累積

我很推崇「低利息債務慢慢還，不急著一次大筆還清」的理念。對於已經懂得如何分配收入和投資的我來說，手上若保留一部分本金，就能更有效地運用，例如投資股票、ETF 等，先投入存股行列，才有機會隨市場成長而累積資產；如果把資金一次拿去結清低利債務，可能又得從零開始慢慢存錢。

「無債一身輕」？現在的我已不再這樣認為。以前我認為借貸是沒錢的人不得不的選擇，開始投資理財後才驚覺那是有錢人最喜歡做的事。很多事都是一體兩面，有錢人懂得運用槓桿投資累積財富，所以債務並沒有想像中可怕，一切端看自己如何解讀，以及是否理解背後邏輯。

如今我全職經營自媒體，月收入比過去高，但我依舊沒有急著還清房貸。因為當我轉念把房貸當成「訂閱制扣款」，內心確實輕鬆許多！而且在經歷過以往的亂消費與借貸後，我現在會先釐清借貸目的、負債利率、每月還款金額與年限，再評估自身經濟能力及存款是否能應付突發狀況後才去借錢。千萬不要只看眼前狀況，像是輕忽房貸寬限期後的月還款金額，這將引發很大的財務危機！

債務仍是你巨大的壓力來源嗎？不妨試試上述的還債方法吧！

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年9月號

