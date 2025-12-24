中部中心 / 許家程 李柏瑾 台中報導

台中豐原驚傳兇殺案！烤漆廠的離職前員工，疑似和老闆有債務糾紛，打算持刀跟老闆談判還錢，嫌犯衝現場，先用刀子抵住傷者父親脖子，要脅叫你兒子快點回來，沒想到人一出現，就立刻朝頸部揮刀後逃逸，途中還丟棄犯案水果刀。警方不到兩小時抓到人，初步了解，雙方有近百萬的債務糾紛，才會憤而行兇。









債務糾紛引殺機？ 前員工討錢揮刀砍老闆

張姓嫌犯揮刀砍人後逃往神岡 警方火速逮人 同時也找回被丟棄的凶刀。（圖／翻攝畫面）







廣告 廣告

揮刀嫌犯知道逃不了，只能配合警方，還說犯案水果刀被他丟了，他就是涉嫌砍殺前老闆的張姓嫌犯，上午九點多衝到老闆租處尋仇，發現找不到人，竟然持刀挾持傷者父親，抵住脖子。老爸爸驚恐向警方還原經過，他更目睹兒子遭到刺頸，當場噴血，送加護病房救治。根據了解，張姓嫌犯25歲之前在陳姓老闆的烤漆廠上班是前員工，但雙方疑似有債務糾紛，老闆向員工借款近百萬投資？為了討錢談判，憤而行兇

















債務糾紛引殺機？ 前員工討錢揮刀砍老闆

警方初步偵訊 嫌犯跟傷者有債務糾紛才引發殺機 行兇動機會持續調查。（圖／民視新聞）





嫌犯帶著預藏的水果刀揮砍殺人後，立刻逃離現場，過程都被監視器拍下，警方成立專案小組，發現嫌犯逃往神岡的方向，不到兩小時，在神岡豐洲路一帶活逮嫌犯。烤漆廠老闆疑似債務糾紛，遭前員工砍到命差點沒了，還在加護病房救治，而嫌犯案動機，除了債務糾紛，還有沒有其他因素，警方正持續釐清追查





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：債務糾紛引殺機？ 前員工討錢揮刀砍老闆

更多民視新聞報導

心情不好就想殺人 網友貼文涉恐嚇公眾被逮

豐原爆凶殺案! 疑離職員工持刀砍殺老闆"一度OHCA"

「余媽媽應該要知道兒子阻止了什麼」 她揭北車人流真相：6萬人倖免於難

