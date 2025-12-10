債務糾紛淪暴力討債！大甲男遭「刀砍14公分」樓梯滿是血跡。(圖／民眾提供)

台中大甲區深夜驚傳債務糾紛引發砍人事件！31歲王姓男子右前臂遭砍傷，傷口長達14公分。警方調查，涉案3人皆有前科，目前已逮捕2名嫌犯到案，並起出作案工具。目擊者透露，只見一名黑衣男子突然持刀揮砍，「打到這樣就好了」的話語令人不寒而慄。

台中市大甲區順天路發生一起嚴重的砍人事件，起因是債務糾紛引發的口角衝突。當晚10點半左右，三名男子因債務問題爭執不休，最終演變成持刀暴力事件，導致一名31歲王姓男子右前臂遭砍傷，傷口長達14公分。警方循著從馬路一路延伸至樓梯的血跡，找到了受傷男子的住處。經調查，涉案三人皆有前科紀錄，目前警方已查獲2名犯嫌到案，並起獲作案工具。

事發於台中大甲順天路，9號晚上10點半左右。當時，31歲的王姓男子（身穿深藍色上衣）因欠22歲朱姓男子錢，朱姓男子找了另一名31歲王姓男子一同前往討債。三人在路邊起了爭執，隨後演變為肢體衝突。畫面顯示，身穿深藍色上衣的男子先是一拳打向站在白車旁的黑衣男子，黑衣男子不甘示弱，隨即反擊，狂揍深藍色上衣男子的頭部，雙方隨即扭打在一起。

正當眾人上前勸架時，情況急轉直下。一名黑衣男子突然拿出刀具，朝深藍色上衣的男子揮砍。白車車門關上的瞬間，車門上沾滿了血跡。受傷的深藍色上衣男子躲到騎樓下，手臂鮮血直流，一邊打電話一邊試圖返回屋內，身旁有一名長腿女子扶著他。血跡從馬路延伸到樓梯，最後滴到房門口。

目擊民眾表示，他們聽到吵架聲後查看情況，打開門後發現一樓樓梯上全是血跡，並指出傷者是先動手的一方。另一名目擊者提到，只有其中一方動手，還聽到有人說「打到這樣就好了」。遭砍傷的王姓男子送醫後，醫生發現其右前臂有約14×3公分的傷口，額頭有撕裂傷，背部還有疑似不詳彈丸擊中的瘀傷。所幸送急診後已無大礙。

台中大甲分局大甲派出所長梁兆瑋表示，警方已掌握涉案犯嫌身分及使用車輛，於當日上午查獲2名犯嫌到案，並起獲犯案刀具及空氣槍各1把。值得注意的是，砍傷人的朱姓男子和王姓男子在傷人事件後主動到派出所報案。全案已依恐嚇及傷害罪移送地檢署偵辦。