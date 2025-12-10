債務糾紛演變口角 鳳山檳榔攤老闆娘遭砍不治

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄鳳山今天上午發生砍人案件，呂姓男子前往一間檳榔攤原要找林姓男子討債，但疑跟林男母親王姓老闆娘口角，憤而持刀砍殺王女，送醫不治。呂男則已被逮捕送辦。

警方調查，46歲呂男與檳榔攤王姓老闆娘的兒子林男有債務糾紛，呂男上午7時許前往檳榔攤要找42歲林男討債未果，疑與68歲王女起口角，憤而持刀砍傷右胸及左肩，王女當場失去生命跡象，經送醫急救仍於上午近10時宣告不治。

警方初步了解後，已逮捕呂男到案並尋獲兇刀，並帶返警局釐清詳細案情，全案朝殺人罪送辦。（編輯：謝雅竹）1141210