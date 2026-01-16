債務糾紛演變持槍恐嚇 中埔警3小時內逮人查獲改造手槍與毒品

中埔分局員警迅速追查債務糾紛衍生之持槍恐嚇案件，於3小時內在中埔鄉查獲蔡姓犯嫌到案。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局中埔分局日前接獲民眾報案，指稱轄內發生一起疑似因債務糾紛引發的暴力案件。警方獲報後立即派員前往現場查處，經了解，係劉姓女子積欠阮姓男子債務，雙方相約於劉女住處協商還款事宜，不料過程中劉女友人蔡男情緒失控，竟持手槍做出上膛動作，當場恫嚇阮男，並以石頭、磚塊砸毀阮男自小客車，行徑相當囂張，嚴重危害公共安全。

中埔分局表示，警方隨即成立專案小組，全面蒐證並調閱周邊監視器畫面，迅速掌握相關犯嫌行蹤。經循線追查，警方於3小時內在中埔鄉中埔村一帶成功查獲蔡姓犯嫌到案，並於其自小客車內起獲改造手槍3枝、子彈6顆，以及第二級毒品依托咪酯菸彈1顆等相關證物。

中埔分局起獲多把改造手槍、子彈及毒品等證物。(記者張翔翻攝)

警方指出，全案警詢後，已依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、毀損及妨害自由等罪嫌，將蔡嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，並將持續向上溯源，釐清非法槍械及毒品來源，以維護地方治安。