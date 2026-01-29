債務糾紛演變縱火！男先砸車 再丟炮燃放

高雄旗山深夜有人縱火、放鞭炮燒車。（圖／東森新聞）





高雄旗山泰安街，昨（28日）深夜有人縱火、放鞭炮燒車，一陣霹靂啪啦聲響，竄出火煙，休旅車玻璃破裂，附近住戶從睡夢中驚醒。據了解，車主是一名張姓女子，休旅車停在家門口，疑似跟人有債務糾紛，對方找上門先砸車，再放鞭炮燒車底，幸好火勢迅速被撲滅，而涉案的嫌疑人於案發後12小時落網。

停路邊的休旅車，車底突然冒白煙，接著竄出火光，霹靂啪啦聲響，車窗玻璃碎裂，火光熄滅，但沒多久又復燃。大半夜附近住戶驚醒，發現是有人朝休旅車放鞭炮，因為車底全都是炮灰，警消抵達澆水滅火，才沒讓火勢擴大。

附近住戶：「那個車在冒煙，然後警察跟那個婦人接水，趕快澆熄這樣子。」

這是發生在高雄旗山，1月28號深夜11點多，寧靜的街道突然發出連續的鞭炮聲。警方獲報抵達，找不到誰放鞭炮，倒是休旅車車主是一名51歲的女子，她大概知道發生什麼事，也猜出是誰所為。她疑似跟人有債務糾紛，對方找上門，先砸門口的休旅車，再放鞭炮威嚇，後擋風玻璃破裂毀損，嫌犯鞭炮丟了就開溜。

附近住戶：「砰一聲，很大聲那種，然後第二次就放連環炮。」

附近住戶：「後車門窗砸破，鞭炮整箱放進去裡面讓它爆。」

附近住戶：「砰兩次啊，第二次有燒起來，依我看應該是恩怨。」

旗山建國派出所副所長鄭景文：「涉案嫌疑人身分，正積極追緝當中，後續將依毀損、公共危險罪，移送橋頭地檢署偵辦。」

嫌犯疑似把整串鞭炮，放在這個塑膠桶內，破窗後整桶丟進車內燃放，整個桶子因燃燒變形。債務糾紛演變成放炮縱火案，涉及公共危險，警方已鎖定涉案人，案發後12小時帶回警局，將移送偵辦。

