債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶

南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導

高雄一名呂姓男子，跟鳳山一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，他持刀討債跟老闆娘發生口角後，砍了老闆娘兩刀，造成她送醫不治。兇嫌還持刀嚇唬報案民眾，隨後躲進娃娃機店躲藏，被警方逮捕。但家屬友人透露，呂男才是欠錢的人，沒想到卻對老闆娘行兇。





呂姓男子跟一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，持刀討債竟傷害檳榔攤老闆娘。（圖／民視新聞）





被害老闆娘vs.目擊民眾：「快點救命啊。」老闆娘渾身是血，哭喊救命，男子眼見有人來了，馬上拔腿就跑。目擊民眾：「開鐵門起來我手機拿起來，看到他拿刀子我馬上錄影，他跑去那邊我馬上報案，，他要殺我他還要殺我，，我跑來這邊，，他追不到就轉頭走了。」兇嫌傷人後，竟神色從容的走進無尾巷，還脫掉作案外套，接著鑽入巷弄，在附近的一間娃娃機店躲藏。但老闆娘左胸及左肩中刀後，倒地不起，送醫後仍宣告不治。警方vs.凶嫌：「蹲下，你刀子呢刀子，蹲下。」

老闆娘的家屬接到噩耗趕來，忍不住哭倒在地。（圖／民視新聞）

















兇嫌狼狽落網，向警方供稱，跟檳榔攤老闆娘的兒子，有債務糾紛，所以持刀前往討三萬元，跟老闆娘起口角後，才砍傷老闆娘。老闆娘的家屬接到噩耗趕來，女兒進相驗室見到母親的遺體後，當場哭癱跪地，令人鼻酸，只是兇嫌供稱是來向檳榔攤討債，才出手傷人，但檳榔攤兒子的朋友反駁。死者兒子友人：「他欠檳榔攤兒子的錢，然後之前的交保金，是檳榔攤他兒子跟他媽媽拿錢，去幫他保釋出來的，並不是他說的那樣，然後他可能因為吸毒沒有錢了，又去跟他媽媽持刀威脅要錢。」高市警鳳山分局副分局長陳永豐：「呂姓男子與林姓男子之間，有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，造成王婦身中刀傷。」但這名兇嫌，前科累累，他曾懷疑女友出軌，前往一名柯姓男子住處，持刀砍人，還朝嘴巴狂噴殺蟲劑，被依殺人未遂重判，如今又因為要錢不成而砍人，恐罪加一等。

