債務糾紛理不清！松山車站餐廳相約談判 護花男被3煞打成豬頭
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名29歲謝姓女子，因不滿黃姓男友人（30歲）欠錢不還，遂與對方相約談判，25日晚間8時許，謝女找來何姓男友人助陣，兩人在松山車站2樓的泰式料理餐廳用餐，黃男則帶著王男（22歲）、陳男（19歲）到場，雙方一言不合大打出手，何男慘遭3人圍毆，當場被打成豬頭，警方獲報後趕抵現場，並將現場5人帶回分駐所偵訊，全案訊後依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。
鐵路警察局表示，昨天晚間8時39分，南港分駐所接獲通報，指出松山車站2樓餐廳發生打架糾紛，警方趕抵現場時發現，何姓男子臉部紅腫、意識清楚，隨即被送往台北醫學大學附設醫院救治；本分局偵查佐及松山所警員到場後，遂將動手的黃男等3人依現行犯逮捕。
謝女應訊時供稱，黃男欠她一筆錢，雙方約在餐廳談判，沒想到黃男居然動手打人；何男則說，他是陪謝女吃飯，無故被人暴打一頓；黃男辯稱，他沒有欠謝女任何錢，這次就是要跟對方說清楚，沒想到謝女依舊誣賴他，自己一時氣憤才動手，警方訊後將黃男等3人依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。
