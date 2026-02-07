債務糾紛竟當街強擄一家三口！中壢警50分鐘內全數救回

桃園中壢9嫌暴力討債、當街強押人質，警兵分兩路逮人。 圖/警方提供

桃園市中壢區2日發生街頭擄人案，一名49歲張姓男子因債務糾紛，竟連同妻女在光天化日下遭9名惡煞當街強押上車。所幸中壢警分局獲報後反應神速，立即發動攔截圍捕，在50分鐘內兵分兩路救出受困的一家三口，並將9名犯嫌全數逮捕到案。

這起案件起源於一場債務糾紛，47歲的鄭姓主嫌因不滿49歲的張姓男子長期避債、躲藏不見，遂夥同另外8名同夥共謀討債。2日下午14時許，鄭嫌等人掌握張男行蹤，趁張男駕駛自小客車載著妻子與女兒外出，行經中壢區中園路時，分乘兩輛廂型車強行攔停張男座車，並動用暴力將一家三口強押上車，分別帶往不同地點限制行動。

中壢警分局接獲民眾報案後，立即啟動緊急應變機制，通報線上警力依據嫌犯可能的行車動線展開大規模攔截圍捕，率先於平鎮區育達路一帶截獲其中一輛涉案廂型車，成功救出驚魂未定的張妻及其女兒。

張妻獲救後隨即向警方指認，丈夫張男被另一批人馬帶往平鎮區忠孝路的一處民宅。警方掌握關鍵地點後火速轉戰，於14時50分許直衝該處民宅突擊搜查，當場壓制鄭姓主嫌及同夥，並順利營救出遭限制行動的張姓男子。從接獲報案到救出最後一名人質，整個過程不到一小時。

全案在警詢後，已將鄭男等9名涉案人員依妨害自由、傷害等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。中壢警分局長林鼎泰針對此案嚴正強調，警方對於任何以暴力或不法手段處理糾紛之行為採取「零容忍」立場，不論動機為何，凡挑戰法律底線者均將依法從嚴究辦，全力保障民眾人身安全與社會秩序。

