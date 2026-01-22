債務糾紛變飛車追逐 左營警逮五人查獲毒品、刀械、瓦斯槍

高雄左營債務糾紛引發飛車追逐，白色自小客車自撞路樹停靠路旁，警方在車內查獲刀械及毒品，所幸未造成人員傷亡。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局左營分局21日晚間8時46分獲報，指稱左營區緯六路發生民眾糾紛，警方立即派遣快打部隊趕赴現場處理，查獲涉案5人並起出刀械、瓦斯槍及毒品等違禁物品。

左營分局表示，警方抵達現場時，發現涉案白色自小客車駛離，警組隨即尾隨查處，該車行經緯九路時，因不明原因先擦撞路旁自小貨車，隨後再自撞路樹而停下。警方迅速控制車上4人，包含駕駛劉姓男子(20歲)及乘客吳姓男子(22歲)、吳姓女子(19歲)、徐姓男子(20歲)，並實施人車分離檢查。警方於車內查扣瓦斯槍1支、K他命1小包及現金新臺幣9萬7700元。

經初步調查，熊男與劉男為朋友關係，熊男先前曾借款40萬予劉男，惟劉男遲未清償，雙方於21日晚間相約在緯六路協商處理，惟談判未果，兩部車輛疑因債務糾紛而發生追逐情事。

警方隨後於緯六路與海富路口攔查涉案黑色自小客車，當場查獲駕駛熊姓男子(20歲)，並於車內起出開山刀1把。

警方將全案雙方共5人均查獲到案，相關違禁物品均依法查扣，並完成事故現場測繪與蒐證，肇事責任將送交通警察大隊進一步分析研判，後續將依違反公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。