債務糾紛！北市中山區街頭全武行 警逮7人送辦

台北市中山區林森北路、農安街今（7）日下午發生一起鬥毆案。（圖／翻攝畫面）





台北市中山區今（7）日下午發生一起鬥毆案，有兩派人馬因債務糾紛在街上上演全武行，經警方追查共有7人被依法送辦。

台北市中山區林森北路、農安街今（7）日15時左右發生傷害事件，但警方到場時並未發現狀況，擴大巡查後，分別於雙城街、中山北路、農安街等地，查獲陳、丁、張、吳、林姓犯嫌共5人，並查緝其他相關人士到案。

經了解，衝突分別為陳、丁、張姓犯嫌一方，與吳、林姓犯嫌一方之間有債務糾紛，於協商過程中發生肢體衝突，加上其他相關人士，全案犯嫌共有7人，詢後皆依刑法妨害秩序罪移送台北地檢署偵辦。

