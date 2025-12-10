債務糾紛! 台中男返家遇債主遭砍傷 雙方上演街頭械鬥

民視新聞／綜合報導

台中大甲9日晚上九點多，上演街頭械鬥，31歲王姓男子欠下債務，返家時遇到債主，雙方一言不合打起來，王姓男子遭對方砍傷右手，傷口長達14公分，額頭也有創傷，鮮血一路從馬路滴回住家，嚇壞當地民眾，警方循線逮捕討債方兩人，而欠債的一方因為也有動手，也被對方提告傷害罪！

大馬路上兩名男子一言不合，其中一方嗆對方別走，一對一單挑，兩人扭打中，有人動傢伙，使出利刃攻擊！

旁人幫忙勸架分開兩人，但已經來不及，其中一個男子已經被砍傷，手臂撕裂傷口長達14公分，額頭也有兩公分創傷，鮮血染紅白車，馬路上跨越兩方向，直到住家樓梯間，地板上血跡斑斑，嚇壞附近民眾。

樓梯間血跡斑斑，嚇壞當地民眾。（圖／民眾提供）









聲源：附近民眾（變音處理）：「整個從一樓到樓上全部都是血，（你有聽到他們吵架的原因是什麼），不明白，可是就是三樓的先動手，然後所以後面才打起來的。」

聲源：附近民眾：「釘孤支，剩下的是和事佬，看起來通通都是朋友，最後那玩具衝鋒槍答答答（響），（所以也是有聽到槍聲），那不是槍聲是玩具。」

事發地點就在台中大甲順天路一帶，9日晚上十點多，31歲的王姓男子返回租屋處，遇到債主來討債，雙方從口角衝突演變到流血肢體衝突，武器除了用刀，警方還搜到空氣槍。

大甲派出所長梁兆瑋：「王姓被害人的右手下臂，有明顯刀傷，背部疑似有遭不詳彈丸，擊中的瘀傷，查獲兩名犯嫌到案，並起獲犯案刀具，及空氣槍各一把，全案以恐嚇及傷害罪，移送臺中地檢署偵辦。」

記者vs.傷者：「（昨天是什麼樣的原因），沒有交給司法處理就好。」





王姓傷者已出院返家，雙方互告傷害都被警方法辦。（圖／民視新聞）









王姓男子傷口送醫包紮，已無大礙返家，低調不願多說。不過因為他也有動手，雙方互告傷害，警方將三人通通法辦，帶刀帶槍的再辦一條恐嚇罪。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

