債務糾紛 男揮刀砍傷前老闆

陳姓男子二十四日在家遭人持利器刺傷脖子。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

張姓男子因與前老闆陳男有債務糾紛，二十四日持刀到台中市豐原區陳男父親家，見到陳男後朝其頸部刺一刀隨即逃逸。陳父目睹兒子遭刺，警方兩小時內逮捕張男。陳男在院治療。

二十五歲張姓男子曾在三十七歲陳姓男子開設烤漆廠工作，兩人有工作和投資金錢糾紛。因陳男常到父親在豐原區豐南街的租屋處，張男上午帶著水果刀前往陳父租屋處，因陳男不在，張男將刀子抵在陳父脖子，要求他致電陳男回家。

當陳男一進屋，張男就用水果刀往其脖子刺一刀，隨後騎車逃逸，陳父目睹兒子遭刺。消防局獲報派員趕抵現場，陳男疑因失血過多現場沒有呼吸心跳，送醫急救後恢復生命徵象，目前在醫院治療。

警方於上午九時十一分接獲通報，立刻成立專案小組。上午十一時在神岡區神洲路旁查獲張男，將張男帶回分局釐清犯案動機。張男供稱，犯案用的水果刀已在逃亡途中丟棄，警方循線找回。