雲林報導

雲林虎尾有民眾外出購買午餐時，拍下一名男子手持大疊白紙，往空中灑，還高聲喊著"快還錢"，嚇壞路過民眾，根據了解，這名男子，疑似和附近便當店業者的父親有債務糾紛，已經惡意討債無數次，而警方將通知男子到案說明，依法偵辦。

人來人往的街道上，一名男子，抱著藍色紙箱，接著把裡頭的東西，一把抓，向上丟，紙張像天女散花般，亂飛到馬路各個角落，不過紙上到底寫了什麼？





債務糾紛 雲林男當街撒白紙 高喊「快還錢」 民眾傻眼

"快還錢!" 男子公然討債撒白紙 嚇壞路過民眾（圖／民視新聞）

白紙黑字寫著，"別在躲了，欠錢遲早要還"，在和再，字還寫錯，沒辦法處罰他。不過在人多車多的馬路上，大吼大叫，公然討債，嚇壞所有人這就很有事了！

事發就在雲林虎尾林森路，28日中午12點多，這名男子疑似是要向，附近便當店業者的父親討債，不過業者澄清，父親已經和他們斷聯很久了，債主卻還是多次上門騷擾，自己也十分無奈。





債務糾紛 雲林男當街撒白紙 高喊「快還錢」 民眾傻眼

債務糾紛! 男當街撒白紙高喊"快還錢" 民眾傻眼（圖／翻攝畫面）





不過男子在大街上，公然討債，影響交通，也嚇壞路過民眾，警方將對他依法偵辦。

上一代的債務，卻是由下一代來幫忙承受壓力，提醒民眾，有糾紛還是得理性處理，免得觸犯法律。

