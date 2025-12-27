債務糾紛！ 男遭債主緊追狂撞 「車尾全爛」仍拿命逃亡

銀色轎車遭債主「撞爛車尾」，竟仍拿命繼續加速逃亡。（圖／TVBS）

高雄路竹區發生一起追逐戰！26號下午一點多，兩名男子約好協商20萬元債務，沒想到雙方談判破局，欠債的男子開車狂逃，債主緊追5公里，過程中不停衝撞對方車尾，欠債男子車尾已經全爛還是繼續開，雙方簡直拿命開玩笑。

銀色轎車遭債主「撞爛車尾」，竟仍拿命繼續加速逃亡。（圖／TVBS）

在路竹區樹人醫專外的環球路上，兩輛汽車如同賽車般狂飆，黑色自小客緊追著銀色轎車並不斷撞擊車尾。在一個車流量大的路口，銀色轎車駕駛突然將一輛箱型車當作障礙物來甩尾，結果直接撞上對向車道的來車。儘管如此，追逐戰仍在持續，銀色轎車即使車尾已經嚴重損毀，仍加速跨越車道繼續行駛，而黑色轎車則繞了一大圈繼續追趕。

廣告 廣告

不到五分鐘，兩輛車又折返到同一個路口。此時銀色轎車的車尾已經凹陷，車門也被撞到變形，整輛車看起來像是報廢車，但駕駛仍然冒著生命危險繼續逃離，黑色自小客則持續緊追不捨。附近民眾表示，這樣的行為非常危險，特別是當車輛衝進小巷子時，很擔心會撞到正在種田的老人。另一位附近民眾強調，這種行為完全沒有考慮到一般用路人的行車安全。

雙方不停折返上演「追逐戰」，最終2人撞進田裡遭警逮捕。（圖／TVBS）

這條車流量不小的道路上發生的追逐戰讓附近民眾看傻。事件發生在26日下午一點多，原來是27歲馬姓男子欠了32歲周姓男子20萬元，雙方約好協商卻破局，導致欠債的馬姓男子開車逃離，周姓男子則開車追趕。經過5公里的追逐後，雙方撞進田裡，才結束這場危險的追逐。

一甲所所長楊宗庭表示，警方獲報後立即趕赴現場，並在阿蓮區查獲雙方駕駛，全案依公共危險罪移送偵辦。這兩人將馬路當作賽車場，不僅拿自己的生命開玩笑，也嚴重危及其他用路人的安全，已觸犯公共危險罪。

更多 TVBS 報導

毒駕闖紅燈「高速逆向衝撞」 6車全毀再釀三傷

屏東版玩命關頭？ 深夜改裝車聚集 競速狂飆噪音擾民

獨／毒駕載毒友！ 21歲女口袋掉「喪屍煙」還裝傻

買屋糾紛釀禍！新店75歲翁持「汽油」找房仲尋仇

