債務重組恐現變數！委國新政府若出手「這招」 中國成最大苦主

在委內瑞拉整體債務重組過程中，最不透明、風險最高的仍是「中國債務」。圖為與中國代表團合照的馬杜洛。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權倒台，長期陷入僵局的主權債務問題出現轉機。外媒指出，委內瑞拉高達 1500 億美元（約新台幣 4.7 兆元）的外債重組，可能正式啟動談判。《金融時報》分析認為，這起案件將成為自希臘債務危機以來最複雜的主權債務重整，其中最大變數，來自委內瑞拉對中國約 150 億美元（約新台幣 4779 億元）的欠款。

綜合《路透社》、《彭博社》等報導，馬杜洛執政期間，委內瑞拉因遭美國嚴厲制裁、無法發行新債，自 2017 年起便陷入全面違約狀態。隨著政權更迭，市場氣氛出現轉變。 VanEck 投資組合經理范恩（Eric Fine）指出，過去幾乎毫無前景的債務重組，如今已轉為可能在 1 至 2 年內展開實質談判。儘管債權人仍須面對美國制裁限制及石油資產掌控權等棘手問題，但過渡政府的成立，為處理近 10 年的呆帳鋪平道路。

廣告 廣告

市場估算，委內瑞拉外債規模至少達 1500 億美元，約為其經濟規模的近兩倍，且金額仍持續攀升。其中最大宗為政府及委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）發行的債券，包含 2017 年後累積的高額未付利息，拖欠金額已超過 1000 億美元（約新台幣 3.18 兆元）。此外，康菲石油（ConocoPhillips）、艾克森美孚（ExxonMobil）等企業因資產遭沒收而提出的國際仲裁索賠，金額亦逾 200 億美元。

不過，在整體債務重組過程中，最不透明、風險最高的仍是「中國債務」。分析師指出，中國透過中國國家開發銀行向委內瑞拉提供約 150 億美元貸款，過去主要以石油銷售收入償還。若新政府援引國際法中的「惡債」（Odious Debt）原則，主張該筆債務為獨裁政權所借、未用於國家利益，後續民主政府無須承擔還款義務，恐使中國這筆數千億元新台幣的債權面臨歸零風險。事實上，中國國開行香港分行截至去年年中，已針對委內瑞拉貸款提列大額潛在損失準備。

目前市場對債權回收率的預期不一，介於每美元回收 25 美分至 50 美分之間，最終結果仍取決於委內瑞拉未來的石油產能與經濟復甦情況。部分分析師以伊拉克海珊政權垮台後的債務重組為例，當時債權人損失高達 80% 。花旗集團則預估，債權人恐需接受至少 50% 的本金減記（haircut）。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

央行瘋狂掃金、地緣風險升高、助攻黃金V轉反彈

實力就是公理? 普丁盟友馬杜洛被美逮捕 CNN : 俄羅斯西半球影響力受檢驗