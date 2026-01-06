債台高築黑化變共諜！海巡隊員「出賣機密2年」被查獲…下場曝光

記者洪正達／高雄報導

海巡署南區機動隊李姓隊員被控於2022年9月起，將勤務、飛彈等機敏資料洩漏給中共情治單位，並收取50多萬元報酬，案經高雄高分院審理後，依涉犯國安法等罪嫌判處7年8個月徒刑。

判決指出，海巡署南部機動隊警職的李姓隊員因投資失利導致負債累累，於是透過網路找上地下錢莊借錢，進而被中共統戰單位吸收，並承諾對方蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等機敏的軍情。

調查局國安站接獲檢舉後，隨即報請高雄高分檢指揮偵辦，案經調查後，檢調辦案人員前往李員相關處所進行搜索並查扣到可疑證物，發現李員從2022年9月起直到2024年被查獲前，與中共情治單位一名綽號叫TONY的窗口接觸，協議以每3個月6萬元、年終獎金做為酬勞，共已收取50多萬元，由於李員在羈押期間認罪，檢方於是下令他以50萬元交保後傳。

案經檢方於2025年6月偵結後，認定李員洩漏台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等機密，依涉犯國安法、國家機密保護法等罪嫌起訴，高雄高分院於6日依法判處李員7年8個月徒刑，全案可上訴。

