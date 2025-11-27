債市持續反彈！降息預期升溫 法人看好美債、歐債

美國10年期公債殖利率近期又壓回到4%附近，激勵債市演出，法人認為，降息環境下，債券價格有望回升，帶來資本利得空間，加上現階段殖利率仍處歷史相對高檔，投資人可布局降息行情，兼具收益與防禦功能，適合作為資產配置的一環。

國泰投信指出 ，美國聯準會下任主席遴選進入倒數階段，有望在12/25耶誕節之前揭曉答案，傳出人選是白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Allen Hassett），市場普遍認定哈塞特上任後，將貫徹美國總統川普的意志，執行激進降息政策，加上延後公布的美國經濟數據顯示，勞動市場放緩、通膨停滯，觀察近期投票委員言論，鴿派委員數量過半，讓市場轉向認為12月降息機率達85%，相較於一週前的42.4%明顯攀升，債券成為資金回流與資產配置的關鍵選項。

廣告 廣告

國泰20年美債（00687B）基金經理人陳思翰表示，隨著股市震盪幅度加劇，債券重新獲得投資人關注，現階段多項勞動市場數據顯示，美國就業動能放緩，聯準會降息預期再升溫，市場押注12月可能迎來今年第3次降息。長天期美國公債具備高信評與避險特性，且對利率變化敏感，降息環境下價格有望回升，帶來資本利得空間，現階段殖利率仍處歷史相對高檔，投資人可布局降息行情，兼具收益與防禦功能，適合作為資產配置的一環。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人鄭凱允表示，00933B持債公司主要為全球大型銀行及金融機構，受到各國政府高度監管，具備低違約率、高信評之優勢，配息表現是投資人青睞00933B的另一大因素，觀察00933B歷次配息紀錄，今年7到10月已連續4次每股配發0.072元，未來若降息循環持續進行，更可期待資本利得。

國泰投信ETF研究團隊指出，回顧11月以來全球主要股市明顯回檔震盪，引發避險買盤，帶動美債利率走低，加上11月美林美銀基金經理人調查顯示，市場對AI泡沫的擔憂持續升高，資金配置逐漸轉向債券資產，長期而言，美債利率仍具回落空間，建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券及優質金融債ETF部位，以把握潛在收益機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟基本面堅韌，想參與美國經濟與股市榮景，AI科技股之外仍不乏豐富投資機會，像是美國非投資等級公司債既能受惠經濟成長、與股市連動性高、又能分散科技產業風險。

富蘭克林證券投顧分析，各債券類別中，非投資等級債最受惠經濟成長，在過去30年，當美國經濟成長率高於1.8%(長期趨勢)時，美國非投資等級債平均年報酬率近8%，顯著優於其他債券類別的3.5%～5%。

此外，美股近3年的強勁走勢，也帶動美國非投資等級債表現，兩者相關係數高達0.81，不過，美國非投資等級債的產業分布與美股差異大，科技產業比重不到一成，因此與科技股相關性並不高(0.55)，投資人可藉由美國非投資等級公司債參與美國經濟榮景，同時可減輕過度集中於科技股的風險。

富蘭克林證券投顧表示，統計過去4次聯準會降息，在經濟沒有陷入經濟衰退的1995年與2019年，降息啟動後2年，美國非投資等級公司債分別有24.9%與15.2%的報酬表現，明顯優於投資級債的13.7%與9.6%，而本波自2024/9/18降息至今則分別是8.05%與3.91%的表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，美國經濟強韌，企業基本面健康，聯準會轉向中性利率政策有利債市表現，美國非投資等級債殖利率水準仍處7%以上的優勢水準，將持續吸引市場穩健需求。

歐洲債券市場今年出現令人驚艷的復甦韌性。法人指出，主要受惠歐洲中央銀行（ECB）降息，以及通膨壓力緩解，市場氣氛明顯回溫，歐洲國家主權債與企業債再度成為投資焦點。

義大利資產管理巨擘：歐義銳榮債券策略主管維爾加洛（Silvio Vergallo）指出，這個趨勢對主權債市場有利，即使是過去利差較大的周邊國家如義大利、西班牙及法國等，今年也實現了正收益。

維爾加洛指出，決定殖利率走向的關鍵核心在宏觀經濟，通膨走勢與歐洲央行的態度是投資市場動向的重要指引，其次才是GDP經濟成長、就業數據和市場情緒的影響力。

針對不同債券市場，評估標準也截然不同。在主權債方面，由於歐元區國家財政狀況不一，投資人除了看國家信譽，還高度關注債券發行量與投資人對利差的風險承受度；至於公司債，維爾加洛認為，重點在於企業體質，包括違約機率、盈餘表現以及市場上的債券淨供給等，是決定公司債價格波動的主要因素。

維爾加洛提醒，地緣政治風險始終是影響歐洲債市風險溢價的關鍵變數。一旦地緣政治衝突升溫，或是外交危機增加，市場避險情緒高漲（Risk-off），流動性收緊，風險意識提高下，投資人往往會要求更高的風險補償，促使資金湧入歐洲核心國家尋求避風港，進而導致體質較弱的歐洲國家的公債利差擴大。

展望歐洲央行(ECB)的下一步，維爾加洛持「中性偏穩」的看法，他認為，2025年底至2026年第一季，歐洲央行都不至於出現劇烈的政策轉向，主因在於歐元區經濟持續增長，且通膨趨勢尚符合央行的基準情境。

雖然大方向不變，但維爾加洛也保留了彈性空間，他指出，若2026年中，宏觀數據同步走軟，歐洲央行可能才會適度微調，但並非是激進的政策急轉彎。此外，他也強調美國聯準會（Fed）的動向至關重要，任何重大決策勢必對歐洲央行產生不可忽視的連鎖效應。

在歐債策略配置上，維爾加洛預測，隨著通膨威脅解除，加上實質收益率仍具吸引力，2026年歐元區主權債將迎來良好的投資機會，尤其是外部需求強勁的歐洲國家，正向看待債券的存續期間。

企業債方面，鑒於收益率極具吸引力，看好歐元投資級與歐元非投資等級債券。在產業選擇上，維爾加洛看好工業、國防及基礎建設領域，預期這些產業將受惠於德國等核心國家的財政支出紅利。

此外，他提醒留意體質脆弱的企業所發出的警訊，特別是那些評級B級以下、且財務槓桿過高的公司，例如週期性消費與服務產業，因再融資成本高，恐面臨流動性斷鏈危機，投資人應採取嚴格的選債策略。

總結而言，維爾加洛強調，儘管利率波動可能導致投資人短期傾向更具流動性的核心主權債，在通膨控制得當且歐洲央行政策穩定下，歐洲債市投資前景依然樂觀。

更多品觀點報導

台股連4漲！站上27554點 法人點名這些類股與主題

三星旗艦機現省1.3萬！傑昇黑五感恩回饋 各大廠牌特價表秒懂

