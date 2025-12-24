債市正在「回神」！這大戶前10月加碼逾4千億 專家點名這檔ETF：更勝高股息

美國聯準會（Fed）日前如外界預期再次宣布降息1碼，連續三度降息，資金看好後續的漲升行情，加上為提升股市波動時的防禦力，近期紛紛卡位投資級債券ETF。對此，股人阿勳在臉書發文表示，大戶開始動了，資金明顯從股票與現金，轉往債券部位，其中最大買盤是它，前10月就加碼約4,100億元。股人阿勳也點名這檔ETF，現在是蠻友善的環境。

股人阿勳提到，今年FOMC已經第三次降息，並把目標利率區間降到3.50%～3.75%，市場基本認定升息循環結束，進入降息階段。在這種環境下，舊債券的票面利率相對變得更有吸引力，價格自然往上調整；再加上聯準會同時釋出購買短天期公債、釋放流動性的訊號，資金對債券的偏好明顯提高。

股人阿勳指出，今年前10個月，銀行＋壽險＋券商合計淨買債超過5,400億元，資金明顯從股票與現金，轉往債券部位。其中壽險是最大買盤，前10月就加碼約4,100億元，接近去年的4倍；銀行也從過去一路減碼債券，轉為慢慢補回。方向很清楚：拉高債券在資產中的比重。

股人阿勳認為，降息循環啟動後，利率往下、債券價格往上，對「純美國非投等級債」其實是蠻友善的環境，00945B就是最近被拿來討論最多的一檔。對只關注高股息股票的投資人來說，現在也許是重新檢視債券角色的時間點。前兩年高股息ETF流行，殖利率動輒10%起跳，但其中不少是靠平準金放大視覺效果，金管會介入後，配息水準回落，投資人也開始感受到「配得多不等於賺得多」。

半年含息報酬9.7% 更勝同類型和高股息ETF

股人阿勳表示，相較之下，債券ETF原本就是以穩定收益為核心，配息波動相對收斂一些，例如凱基美國優選非投等債ETF00945B，目前完全聚焦美國BB～B級公司債，不碰CCC垃圾債，票息本身就高，再搭配指數「票息地板」設計，近一年配息已發出約7.7%的債息，年化殖利率逼近8%。更關鍵的是，這不是靠平準金灌出來，而是企業按契約付息的現金流，配息一路維持在每月約0.079～0.083元水準，沒有高股息ETF那種配一配就瞬間腰斬的戲劇化走勢。

股人阿勳認為，不僅是配息率表現穩定，報酬率方面同樣表現不錯。以最近半年的數據看，00945B含息報酬率約9.7%左右，在非投等債族群裡領先00953B、00981B，也贏過多數台股高股息ETF。同一段時間，許多高股息ETF報酬率只有1～7%左右，甚至有仍在整理、報酬偏低的，在降息循環鐘，對「想要穩定配息＋兼顧價格彈升」的存股族，是一個不看會可惜的選項。

股人阿勳強調，如果現在資產多半集中在高股息台股，或許可以思考是否要撥一部分給債券，特別是在降息循環的頭幾年。不一定是「股票全換成債券」，而是把目標從「追高配息」調整成「鎖定可持續的現金流＋合理的總報酬」，在整體配置裡，扮演補充現金流與分散波動的角色。

