債蛙悲鳴！美債陷反常死局「升息降息全都跌」 財金教授曝原因：回漲有得等了

美國聯準會（Fed）降息1碼，不過美國公債卻反常地不漲反跌，讓許多債券投資人紛紛哀號，再加上美股也遭遇一波大重挫，形成股債雙殺。對此，淡江大學財金副教授段昌文在節目《TODAY財知道》中分析，現在的債市現象相當反常，升息也跌、降息也跌，而投資人若還想等長期美債價格漲回來，「恐怕有得等了」。​

主持人阮慕驊先指出，這一次的聯準會FOMC會議，有高達3位委員對降息1碼投下反對票，出現了6年來最大的分歧；不過債市卻似乎對降息並不領情，照理來講，降息後債券價格應該要上漲，但現在反而呈現下跌的反常現象，「降息還是沒能使債蛙得到救贖」。

段昌文對此表示，在降息後10年期、20年期公債的價格竟然都下跌，很多人都在問「為什麼降息效果沒有傳遞出來？」他分析，這個短期效果要傳遞到長期以後，基本上還要很長一段時間，「大家要有準備，你持有的10年20年債券ETF想放大價格的話，恐怕有得等了。」

​段昌文直言，這並不是一個太好的現象​， 升息也跌降息也跌，而歷史上有一個現象叫「格林斯潘之謎」，也就是前聯準會主席格林斯潘在位期間，升息後長期債券反而價格還上漲​，跟現在正好相反。​



​​段昌文分析，當時會發生這種現象最主要的因素​，可能是當年的儲蓄太多，因此這些儲蓄量能全都跑到了債券市場，導致殖利率下滑；而現在發生「反向格林斯潘之謎」的答案，就有可能是「債券供給實在太多了」​。



段昌文指出，過去7任Fed主席就任後，3個月內債券殖利率其實都是上升的，但2026非常有可能成為這個趨勢的「翻轉年」。現在可以看到，很多國家降息都告一段落了，可能有人會懷疑日本這次為何升息，但Fed若接下來才要走進降息迴圈，「搞不好美國才是異類」。

