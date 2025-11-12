債逼職軍搶銀樓「黃金項鍊」檢警衝陸軍專科校門逮人！口袋贓款剩15.9萬

記者陳弘逸／桃園報導

桃園吳姓現役軍人被債務所逼，急需用錢，竟在今年7月前往銀樓搶奪一條要價19萬6681元的黃金項鍊，再跑到珠寶銀樓銷贓；案發當晚，檢警持拘票到陸軍專科學校大門口前逮人；吳男認罪吐出花剩的15萬9700元贓款，但未能達成和解，且行為有損國軍形象。法院審理後，將他依現役軍人犯搶奪罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收、追徵未扣案9400元犯罪所得，可上訴。

判決指出，吳男為現役軍人，因急需用錢，今年7月20日下午傍晚6時許，前往桃園市某銀樓，假借購買金飾為由，請老闆取出一條約1兩5錢6分1，價值19萬6681元的黃金項鍊，趁對方不注意，徒手搶走後逃逸，受害店家隨即報警。

廣告 廣告

吳男得手後，將黃金項鍊拿到另一家珠寶銀樓銷贓，當晚10時許，檢警持拘票前往陸軍專科學校大門口前逮人，當時銷贓變賣黃金項鍊的不法所得，只剩15萬9700元。

事後，遭搶的黃金項鍊，及15萬9700元贓款全數發還；吳男被依法送辦，被檢方依陸海空軍刑法第76條第1項第9款、刑法第325條第1項之現役軍人搶奪罪起訴。

法官認為，吳男為現役軍人，被債所逼，選定年長者經營的銀樓行搶，造成被害人恐懼，破壞社會治安，更有損國軍形象；他雖有意調解，但店家礙於心理恐懼及考量遭搶奪金飾業已取回，不願再見到他。

法院審理後，將吳男依現役軍人犯搶奪罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收、追徵未扣案9400元犯罪所得，可上訴。

更多三立新聞網報導

震撼空拍畫面曝！宜蘭冬山鄉「汪洋一片」晨曦照映積水…景象超淒涼

深夜熟睡「詭搖晃動」驚醒…直擊鬼父趴女兒身乘機猥褻！人妻當場崩潰

失戀少女崩潰喊：不要！慘遭強拖公園廁所硬上…體內留DNA噁男死不認罪

嫩妻努力經營婚姻、家庭！二寶爸趁正宮懷孕「摩鐵激戰小三」她心碎開撕

