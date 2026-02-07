「傷亡名單有4名台灣人」洛杉磯嚴重車禍9死傷 92歲婦駕車衝撞超市！多人遭壓輪下

洛杉磯西木區「99 Ranch Market」發生車輛衝入事故，造成3死6傷，其中1死3傷為台灣人，警方初步判定為意外事故。（翻攝自X/Matthew Seedorff、youtube/ABC7）

美國洛杉磯西木區發生死亡車禍，一名92歲老婦駕駛轎車先撞擊腳踏車騎士，隨後衝入知名亞洲超市「99 Ranch Market」烘焙區，造成3死6傷。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處證實，其中1名死者及3名傷者為台灣人。事件現場一片混亂，警方初步研判為意外，肇事者已接受調查與醫療評估。

洛杉磯「99 Ranch Market」驚傳車輛衝入

據《美聯社》報導，事故發生於當地時間5日中午，92歲肇事婦人駕駛豐田Prius行經市區，先撞上一名腳踏車騎士，接著車輛失控行駛約一個街區後，偏離車道衝入超市烘焙區。車輛停下時壓住多名正在購物的民眾，造成現場混亂。

洛杉磯消防局表示，事故造成烘焙區內3人當場死亡，其中2名為男性（30歲、55歲）、1名為女性（42歲）；另有4名男性受傷，其中2人傷勢危急、2人狀況較穩定，皆已送醫救治。而腳踏車騎士及肇事老婦則拒絕送醫。

死傷者中有台灣人？ 駐洛杉磯辦事處持續協助

《中央社》報導指出，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處證實，洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，事故死者中1人及傷者3人為台灣人，目前傷者狀況穩定。辦事處已掌握相關情況，並持續與家屬保持聯繫，提供必要協助。

警方指出，初步調查顯示事故屬意外，無蓄意犯案跡象，肇事駕駛已配合調查，並接受醫療評估。南加州當地警方已通知死者家屬及美國雇主，相關善後處理仍在進行中。

92歲駕駛肇禍原因為何？

事故發生後，洛杉磯警方與消防局已封鎖現場，並針對肇事車輛及超市內監視器畫面進行調查。肇事者年事已高，事故究竟是操作失誤、健康狀況影響，或其他因素，仍待後續官方調查釐清。

