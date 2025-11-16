傷兵滿營！溜馬側翼至少缺陣4週 開季僅1勝東區墊底

溜馬前鋒Aaron Nesmith膝傷預計缺賽4週。圖／翻攝自X@Pacers

上季打入總冠軍賽的印第安納溜馬隊，本季開季戰績慘淡，如今再傳壞消息。前鋒 Aaron Nesmith 因左膝受傷，預計將至少缺陣一個月。溜馬隊目前傷兵滿營，明星後衛 Tyrese Haliburton 先前已因阿基里斯腱撕裂宣告本季報銷，Nesmith 的缺陣無疑是雪上加霜。

Nesmith 是在上一場對陣鳳凰城太陽隊的比賽中受傷。總教練 Rick Carlisle 今（16日）對戰多倫多暴龍隊的賽前說明傷情：「他很可能至少缺陣四週。到12月15日我們才會有更明確的答案。」但 Carlisle 也強調，這其實是「非常、非常好的消息」，因為 Nesmith 並未穿戴支架，已能行走。他補充四週是概略估計，「也許不用那麼久。」

廣告 廣告

溜馬隊本季深受傷病困擾。除了 Haliburton 確定整季報銷外，前鋒 Bennedict Mathurin 在賽季前兩場比賽攻下31分後，也因腳趾傷勢高掛免戰牌。主力替補 Obi Toppin 則在出賽三場後，遭遇右腳壓力性骨折。後衛 Andrew Nembhard 才剛從肩傷缺席六場後回歸。

Nesmith 的受傷對溜馬打擊甚大。他本季出賽11場，繳出職業生涯新高的平均15.5分和4.5籃板。在溜馬本季唯一一勝、擊敗金州勇士的比賽中，Nesmith 才剛砍下生涯最高的31分。溜馬隊在今日稍早以111：129不敵暴龍，本季戰績1勝12敗，在東區墊底。



回到原文

更多鏡報報導

開季僅2勝10敗 鵜鶘主帥Green成本季首位下台教頭

記者爆料2020年選秀內幕 LaMelo Ball「想當總統」嚇跑灰狼

退休6年轉戰節目主持 Nowitzki笑稱本想學Duncan神隱