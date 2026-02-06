傷兵犯太歲／張鈞甯三人行不行 吳念軒手殘不舉男

三人行，不行！張鈞甯（右）和導演男友柯汶利（左）好不容易同台，新人演員侯詠薰（中）還不識相點，快給我退下！

近期張鈞甯與導演男友柯汶利合作的犯罪懸疑電影《匿殺》，將在台上映。她自曝，戲中角色要一打十，因此苦練動作戲長達2個月，幾乎天天全身痠痛，筋膜槍完全不離身，「過程真的很想死。」就連許多危險鏡頭，如火燒戲或高處墜落，她也堅持不用替身、親自上陣，助理都看不下去說：「姐，妳也太不容易了。這年紀還要在地上打滾。」霸脫～為愛受傷又怎樣，我男人的眼裡，可不能出現別的女人！（張鈞甯心之俳句）

吳念軒手殘不舉男

吳念軒（中）右手不舉沒關係，我們還有左手…（←想幹嘛）左為傅孟柏、右為邱偲琹。

拍戲工傷再+1！吳念軒在影集《那些你不知道的我》飾演刑警，少不了動作戲和追逐戲，一不小心就造成肩膀韌帶撕裂傷，他回憶當時：「拍完當下覺得怪怪的，直到殺青後（痛感）才愈來愈明顯。」最後一度嚴重到右手「不舉」，連開車、拿東西都有問題，復健快2年，直到近期才好轉。是說男人最怕不舉惹，好險我們念軒的30公分現主時輕而易舉…我是說上臂，你想到哪裡去了，討M～

