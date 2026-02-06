傷兵犯太歲／馨儀捧腹有喜了 柯震東掰咖已認證

馨儀（左二）摀著肚子否認有喜，那要加碼捶肚啊！左起為阿龔、小威和家凱。

蘇打綠跨界挑戰團體綜藝《6人行不行》，成員各自出任務，青峰體驗命理占卜、馨儀參與相親企劃、阿福挑戰美食吃播、小威前進日本大阪紅燈區、家凱與阿龔進行變裝對決。6人合體宣傳新節目，沒想到活動進行到一半，馨儀忽然乾嘔喊出：「我想吐。」隨即緊急離場，嚇壞大家。她休息過後再度上場，忍不住自嘲：「我剛剛是不是很像（孕吐）…」立刻被質疑是「戀綜後遺症」，我就ven（大陸腔：問），聖母瑪利亞4ni？

柯震東掰咖已認證

柯震東（左）、李多慧（右）合體跳個「多慧搖」，雖然舞姿讓人想報警，但阿東夠帥不要緊的。（←再花痴）

演藝圈傷兵第一號，就是先前打球扭傷腳踝的柯震東。他出席New Balance活動時，被問及復原狀況，無奈表示：「我也到一定年紀了，傷勢不會好轉，只能維持現狀。」沒關係，小編自願報名人肉拐杖，我的肩膀隨時給你撐。（←又花痴沒藥醫）不過柯震東不只腳踝卡卡，他和李多慧首度合體大跳應援舞，這律動感比公園土風舞大媽還不如啊。他事後po文自嘲：「我這可笑的節奏感…」東東加油，好嗎？（小胖老師口吻）

