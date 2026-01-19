傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

警方於嫌犯車箱查獲疑似行兇的開山刀。翻攝畫面

新北市蘆洲區昨（18日）發生夫妻雙屍命案，67歲廖姓男子及妻子75歲許姓婦人被發現陳屍家中客廳，2人倒臥血泊身中十多刀慘死，警方事後調查廖子設有重嫌，目前正在追緝中，而夫妻2人傷勢集中在背部、手部、後腦，其中廖男疑似有奪刀的跡象，雙手傷勢嚴重，2人傷勢均深可見骨，警方認定致命意圖。

昨日中午，廖男陳姓表妹聯絡不上對方，因死者夫妻週日都會到她家喝茶聊天，但卻意外失聯，所以親自前往廖男住家尋人，陳女到達時，在屋外嘗試打電話聯繫，雖聽到手機鈴聲但無人接聽，所以打電話報案，警方會同鎖匠到場開門後，才發現夫妻2人慘死家中。

檢警昨勘驗2人遺體，發現廖男後腦、左手、左手肘共10餘處刀傷，其中左手傷勢嚴重，研判曾有抵抗、奪刀的跡象，而許女則是背部、後腦、左右手有10餘處刀傷，後腦傷勢嚴重。

警方從監視器發現，廖子前天晚間9點多騎乘機車離開，研判涉有重嫌，經深入追查，廖子將車騎到三重棄置於路邊停車格後徒步逃逸，警方於機車車箱內查獲疑似行兇用的開山刀一把，目前已帶回採驗，並積極追緝廖子行蹤。



