傷口潰爛10年不會癒合 竟因「靜脈瓣膜閉鎖不全」惹禍

足踝傷口潰爛十多年無法癒合，原來是靜脈瓣膜閉鎖不全所致。賴金湖醫師透過「靜脈曲張鐳射閉合術」成功治療一名61歲賴姓男子，術後兩週傷口明顯改善，一個多月後更完全痊癒，解決患者長年困擾。

賴姓患者因右下肢靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻，小腿紅腫，傷口也十多年未癒合。（圖／員榮醫院）

賴姓男子表示，十多年前右足踝因受傷留下傷口，卻遲遲無法癒合。這些年來他輾轉於各家外科診所求診，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，以防水分進入造成潰爛惡化。數月前，傷口甚至擴大至巴掌大小，雖在某醫院接受換藥治療兩個月，仍無好轉。該院醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診，患者因此前往員榮醫院心臟外科求診。

廣告 廣告

員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖指出，檢查發現患者靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。

賴姓患者手術後一個多月後傷口全癒。（圖／員榮醫院）

「患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達一公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成活動性潰瘍，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。」賴主任說明。

經與家屬討論後，醫療團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」治療。賴金湖主任表示，該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉，術後幾乎沒有大片瘀青與劇痛，患者兩小時後即可下床行走。

員榮心臟外科主任賴金湖為賴姓患者進行微創手術，治癒潰爛十多年的傷口。（圖／員榮醫院）

此外，醫療團隊術後搭配「傷口防水凝膠」，讓患者手術隔天即可正常洗澡，避免過去必須套塑膠袋的尷尬情況。術後兩週，患者右腿潰瘍傷口明顯乾燥且滲液減少；一個月後新肉長出；兩個月後傷口完全癒合，患者終於能安心洗澡、及日常運動，生活品質大幅提升。

賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、酸痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及濕疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。他呼籲，若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。

延伸閱讀

美實驗用動物逃脫！運載卡車翻覆釀禍 3隻具攻擊性恆河猴仍在逃

「粵車南下」政策上路！廣東開放4城市 車輛可「開到香港」

病床上留「4字遺言」！民進黨議員林琨山辭世 女兒淚崩