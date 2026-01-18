傷口無法癒合 雙重循環不良

75歲患者經員榮醫院心臟外科主任賴金湖醫師四個多月悉心治療，終於痊癒。（記者方一成攝）

▲75歲患者經員榮醫院心臟外科主任賴金湖醫師四個多月悉心治療，終於痊癒。（記者方一成攝）

一名七十五歲糖尿病患者，日前因車禍造成右小腿破皮，原以為只是輕微外傷，未料傷口經過三週未癒合，且持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨，輾轉到心臟外科門診求診。醫師檢查後發現，傷口遲遲無法癒合，背後原因並不單純。

員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖醫師昨（十六）日表示，經專業評估後，懷疑病患合併下肢動脈阻塞，隨即安排動脈分段壓力檢查，結果顯示ABI踝肱壓力比值指數明顯偏低，確認存在動脈阻塞情形，後續再透過電腦斷層動脈攝影，清楚定位血管狹窄位置，證實動脈循環不良正是造成傷口久未癒合主因。

廣告 廣告

在治療上，醫療團隊先安排病患住院進行傷口清創，穩定傷口狀況、避免感染擴散，隨後施行下肢動脈氣球擴張術，成功改善血管狹窄，恢復下肢血液循環，傷口狀況也逐步好轉。後續二個月，傷口明顯改善，肉芽組織逐漸生成，但仍留有約巴掌大的傷口未長皮，便會診整形外科補皮，但之後因久坐及血糖控制不良，傷口又出現滲液、濕爛情形，導致移植皮膚逐漸壞死。

進一步檢查發現，病患大腿及膝部有靜脈曲張合併嚴重隱股靜脈逆流，造成血液回流不良，使傷口長期處於潮濕狀態，影響癒合。初期先採取保守治療，包括彈性繃帶加壓、抬高患肢及水分控制，但效果有限，最終決定施行靜脈曲張雷射閉合術，處理大隱靜脈閉鎖不全問題，避免血液逆流至小腿傷口。

賴金湖主任表示，雷射閉合術後，傷口滲液情形明顯改善，肉芽組織持續生長，約兩個月內，傷口與皮膚即完全癒合。賴主任提醒，慢性傷口並非單純皮膚問題，若傷口超過兩至三週仍未癒合，應提高警覺，可能與動脈阻塞或靜脈循環不良有關，唯有同時改善動、靜脈循環，才能真正解決傷口癒合困難的根本問題。

賴主任呼籲，民眾若傷口長期無法癒合，可前往心臟外科門診評估，透過動、靜脈循環檢查、超音波及電腦斷層等方式，找出血液循環問題，搭配慢性傷口治療中心整合照護，有助加速傷口癒合，減輕長期照護負擔。