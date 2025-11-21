傷口癒合不是結束 預防疤痕從「這時機」開始！醫揭疤痕凝膠應用策略
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】燒燙傷、車禍、外科手術等可能產生傷口，若留下大面積疤痕總是讓人越看越煩惱，不過多數人卻對如何預防疤痕形成缺乏認識。醫美診所皮膚科羅峙錕醫師表示，例如補充維生素C、疤痕按摩等坊間說法都難以真正淡疤，甚至可能帶來反效果；應把握傷口癒合後的黃金時期，及早接續疤痕護理，目前也有疤痕凝膠等產品可作為輔助保養選項，由醫師根據個案狀況提供使用建議。
傷口癒合有4階段 「疤痕重塑期」注意避免刺激！
羅峙錕醫師指出，傷口是否形成疤痕，取決於傷口的深度和嚴重程度，讓傷口及早癒合、預防反覆發炎感染，有機會避免疤痕上身。傷口癒合可分為止血期、發炎期、增生期，最後到「疤痕重塑期」，也就是皮膚逐漸恢復穩定，時間從數週到數個月皆有可能。
「有些人以為不再出血、新皮膚長出來就代表傷口已痊癒，其實這時才是預防疤痕形成的關鍵時機。」纖維母細胞過度活化是不正常的疤痕組織產生的主因，若此時未留意照護，皮膚一旦受刺激，疤痕就可能持續增生。若傷口結痂掉落後約一兩週，新生皮膚光滑細嫩、顏色不帶紅或黑色，也未感到不適，代表其處在正常狀態；反之若反覆結痂，代表該處經常受刺激，應提高警惕。
維生素C、按摩有用嗎？醫破解疤痕照護迷思
坊間常聽到「吃或擦維生素C能改善疤痕」。羅峙錕醫師解釋，維生素C具抗氧化作用，可減少色素沉澱，但僅是輔助角色，不能作為主要照護措施。口服維生素C或食物攝取一般無礙，但外用型對凸疤或凹疤影響有限，且帶有酸性可能刺激皮膚，建議謹慎使用。
▲「疤痕不同時期外觀差異的示意照」，實際變化會因個人狀況不同、需由醫師評估。（圖：羅峙錕醫師提供）
另外，疤痕多按摩可促進軟化？羅醫師表示，由於患者可能較難判斷傷口狀態，並不建議自行按摩以防影響癒合，特別是增生性疤痕可能因壓力刺激而惡化，甚至釀成蟹足腫。疤痕搔癢是因內部組織仍在發炎，搔抓同樣可能引起刺激，建議都要尋求專業醫療協助。
日後修補不如及早預防 如何判斷疤痕照護何時開始？
「與其日後努力修復疤痕，不如及早開始預防。」羅峙錕醫師指出，在受傷的當下，若發現傷口較深、有滲液，建議盡快找醫師處置，隨著醫療進步現也有不少治療選項；待患處逐漸閉合、皮膚呈粉色狀態，也就是進入疤痕增生期，就可立即接續疤痕照護。
疤痕發展難以預測，部分可能初期不明顯，卻突然腫大、擴散，因此無論哪種類型都應妥善照顧。羅醫師說明，從疤痕類型來看，凸疤治療以「抑制增生」為主，可搭配針劑注射軟化組織；凹疤則因內部組織缺損、皮膚向下塌陷，常見以刺激膠原蛋白增生緩解。醫師強調，門診療程多半是定期回診進行，搭配患者在家自行護理同樣重要。
矽膠疤痕凝膠應用策略 物理性覆蓋與保濕照護
隨著民眾對外觀的重視度提高，目前也有不少除疤產品問世。羅峙錕醫師說明，以「疤痕凝膠」為例，原理是透過矽膠形成物理性覆蓋、隔絕外部刺激，輔助疤痕穩定、避免硬化。矽膠的屏蔽作用可以減少過度的水分散失進而造成異常膠原蛋白增生，可在皮膚上形成穩定覆蓋、降低外界刺激干擾，營造較友善的環境，實際改善情況仍與個人膚況及使用狀況相關。
▲「疤痕不同時期外觀差異的示意照」，實際變化會因個人狀況不同、需由醫師評估。（圖：羅峙錕醫師提供）
羅醫師分享，近期遇到一位30多歲女性，因車禍在足部留下近一個虎口長的凸疤。在針劑療程期間，患者依建議持續使用凝膠護理，後續醫師觀察疤痕呈現平整、顏色淡化。此外，部分外科手術拆線後常見利用美容膠帶，以降低皮膚張力助傷口平整癒合，此時同樣可搭配使用含有矽膠的疤痕凝膠，而含有維生素C的成分則可輔助淡化黑色素，然而確實的防曬仍必不可少。
另外羅醫師也提醒，仿間有許多誇大療效或來路不明的除疤產品，建議在治療與購買時能諮詢專業的醫師意見，在挑選除疤產品時，則建議挑選具有臨床實證或在其他國家同屬醫療器材等級的產品，也要特別留意是否有標示衛福部核可的許可證字號、輸入品與購買來源，並自醫療院所或是正規實體藥局通路購買，以確保健康安全。
新疤舊疤都有機會處理 諮詢專業最重要
至於陳年舊疤是否還有機會處理？羅峙錕醫師表示，除了治療頻率和時間可能延長外，其實治療選項與新生疤痕差異不大，可由醫師進行評估。他也提醒，坊間部分宣稱有利癒合的傳統膏藥，可能引發感染或蜂窩性組織炎，且疤痕形態和個人體質皆有別，建議有需求的民眾應與專業醫師討論，制定最合適的治療方案。
【延伸閱讀】
奇美醫院傷口照護中心推居家診療 攜手社區打造「無縫醫療照護網」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66752
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都...styletc ・ 1 天前
孕婦必看！塗再多也沒用？蘇怡寧：妊娠紋幾乎無法預防
婦產科名醫蘇怡寧近日針對孕婦常見疑問提出專業見解，他明確表示目前沒有任何一種油霜或乳液能夠確實預防妊娠紋，不論是橄欖油、可可脂、維生素E或甜杏仁油，甚至打著專利名號的妊娠紋乳液，都無法有效預防妊娠紋的出現。中天新聞網 ・ 1 天前
《全知讀者視角》安孝燮7個保養習慣公開！全能男神私下是面膜安瓶控
身高188公分擁有高挑精實身形的安孝燮，穿什麼都像在走秀現場。《全知讀者視角》是他出道多年以來首部主演的電影，搭檔李敏鎬、蔡秀彬、NANA、BLACKPINK Jisoo 等強勢卡司，開片就拿下南韓首週票房冠軍。螢幕上總是光芒四射的他，私下marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
多吃「6大營養素」告別掉髮！營養師教你這樣吃強化毛囊 解決脫髮困擾
頭髮健康與營養密不可分，面對落髮危機，研究顯示，多達85%的落髮問題與營養失衡有關，而透過補充6大關鍵營養素，不僅能強化毛囊活力，更能從根本解決脫髮困擾，讓秀髮重現光彩。 六大營養素是防掉髮關鍵健康2.0 ・ 1 小時前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
換季不乾燥！5款平價＋專櫃不乾澀洗面乳盤點，這款敏感肌、醫美術後肌也大推
秋冬換季，肌膚最容易出現乾燥、緊繃甚至脫屑的狀況，洗臉看似小事，其實是整個保養的第一步、也是決定後續保養吸收效果的關鍵。選對洗面乳，不僅能溫和帶走髒污與多餘油脂，更能在清潔同時保留肌膚水分、避免肌膚乾燥。這次精選5款秋冬不乾澀洗面乳推薦，從專櫃到平價好入手口碑款洗面乳，讓洗臉也能變成每日的保養享受～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
秋日「危肌」拉響乾燥警報！資深護理師教「屏障修護」5大實用策略
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員、資深護理師郭貞君提醒，華人健康網 ・ 23 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 23 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 11 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 21 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前