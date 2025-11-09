傷口衛生工作坊 強化照護能量

面對高齡化社會帶來的照護挑戰，許多長輩或慢性病患者因糖尿病、血液循環不良或壓力性損傷而產生難癒合的傷口。這類「慢性傷口」不僅造成生活不便，更可能引發感染甚至導致截肢，成為臨床照護的重要課題。為讓東部民眾也能享有與都會區相同水準的醫療照護，臺灣燒傷暨傷口照護學會與國立陽明交通大學附設醫院於共同舉辦「二○二五秋季研討會-傷口衛生工作坊（Wound Hygiene Work-shop）」。這是該學會首次在東部地區舉辦專業學術活動，吸引近五十位來自宜蘭、花蓮及台東地區的臨床醫師與護理人員參與，顯示地方醫療團隊對慢性傷口照護教育的高度重視。

此次研討會以「傷口衛生」為核心主題，特別邀請國內多位傷口照護領域的專家學者擔任講師與指導，聚焦臨床常見的壓力性損傷與難癒合傷口照護，介紹國際最新的慢性傷口處理理念。課程內容涵蓋正確清創技術、皮膚保護策略與敷料選擇原則，並結合實際案例分析與分組操作演練，讓學員能掌握最新治療策略與處置方法。

陽明交大醫院院長黃志賢指出：東部地區長者比例高，慢性病與長期照護需求逐年上升。如何讓醫護人員能在地持續進修並掌握最新醫學知識，是醫院長期重視的目標。我們期望透過這樣的學術合作平台，協助在地專業團隊更有效應對慢性傷口照護挑戰，進一步提升臨床品質與病患安全，讓民眾在家鄉就能獲得最適切的醫療照護。

臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢表示，此次活動不僅是一場臨床教育推廣，更是知識共享的具體實踐。「透過標準化的照護流程與臨床經驗交流，醫護人員能在複雜的臨床情境中做出更正確的判斷。東部醫療體系的專業能量正在穩步成長，學會將持續推動教育訓練與跨院合作，讓全台醫護人員在相同的專業標準下，共同打造更安全、更高品質的傷口照護環境。

「秋季研討會-傷口衛生工作坊」整體課程強調「以病人為中心」的整合性照護思維，協助臨床人員優化照護決策、提升臨床效能。許多學員於課後回饋表示，課程兼具深度與實用性，內容可立即應用於臨床現場，顯著增進照護判斷力與病患照護品質。研討會現場氣氛熱烈，學員們積極互動與經驗交流，展現東部醫護團隊對專業精進的熱忱。