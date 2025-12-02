傷害智財權！中國電商Shein與Temu假貨多 美參議員籲政府調查
美國阿肯色州的共和黨參議員柯頓週一（12/1）致函司法部長邦迪，要求美國司法部與國土安全部調查有中資背景的電商平台Shein與Temu。這兩間公司多數商品從中國發貨，涉嫌大規模盜用智慧財產權及偽造商品。
川普政府8月底取消價值低於800美元（約合2.5萬台幣）的小額包裹關稅豁免後，根據路透社取得的信函，柯頓（Tom Cotton）在信中指出，此舉「迫使Shein和Temu改變商業模式」。
柯頓向邦迪（Pam Bondi）指出：「這些公司如今在美國倉庫和配送中心囤積大量庫存，其商品不再能從港口悄然入境。」 他強調，這些商品目前正在美國境內，並受美國司法管轄，要求對此進行調查。
隨著美國的貿易豁免政策結束，這兩家販售20美元襯衫與10美元配件的電商平台正面臨更嚴格的檢視。Shein是一家總部設在新加坡的快時尚電商平台，其前身可追溯至2008年於中國南京創立的跨境婚紗電商；Temu則是中國手機電商購物平台「拼多多」控股的子公司。
Shein與Temu在世界各地普遍傳出盜用智慧財產權及偽造商品的爭議。歐盟執委會（European Commission）今年7月指控Temu未充分防範假貨銷售，違反歐盟法規。該公司當時回應，將全力配合調查。
Shein此前曾聲明，要求供應商證明其產品不侵犯品牌智慧財產權且非仿冒品。該公司發言人表示，設有專責團隊確保賣家遵守政策，若發現違規將立即採取行動。
無獨有偶，美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）週一表示，正在調查Shein是否違反該州關於不道德勞動行為及銷售不安全商品的法律。法國上週亦要求巴黎法官暫停Shein在該國營運3個月，理由是其銷售女童造型的情趣娃娃及違禁武器手指虎等。
更多太報報導
提早2年！歐盟擬2026開徵包裹處理費 德財長：不想要中國垃圾湧入
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
Shein賣女童情趣娃娃又上架手指虎 法國勒令關站、實體店開幕遭嗆「可恥」
其他人也在看
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
國泰金法說》李長庚喊台股明年3萬點不是夢，理由曝光！會有AI泡沫？「有擔心懷疑就不會過度狂熱」
國泰金(2882)週五(11/28)舉行法說會，會中國泰金控總經理李長庚對台股表達高度的信心，指出：「只要大的方向沒有改變，明年仍相當樂觀，3萬點應該不是夢」。他強調，台灣整體景氣面的支撐仍在，企業基本面穩健，對台股明年的表現具高度信心。今周刊 ・ 18 小時前
「台股三哥」台達電再砸37億元併購晶睿 目標是「這領域」
近期股價超強的權值股台達電，今（1）日晚間舉行重訊記者會，宣布要以37.33億元，取得晶睿通訊100%股份，使其成為台達電的全資子公司。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
輝達、Google驅動 專家續看好AI及3類股
[NOWnews今日新聞]近期台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12月降息時程不確定性，還有對輝達財報的過度解讀影響。不過，法人認為，這波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣錢淹腳目！台股噴出2萬7 法人點名「低基期黑馬」是他
隨著美國聯準會釋出降息訊號，全球金融市場氣氛迅速轉暖，台股連續第二日上漲，28日收在27,626點，創下近年波段高點，投資信心明顯回升。國發會主委葉俊顯日前在立法院報告中指出，人工智慧（AI）已從短期風潮進化為剛性需求，驅動台灣出口結構明顯轉變，許多企業於AI供應鏈中扮演關鍵角色，展現高度不可取代性。根據最新預估，台灣2025年GDP成長率有望挑戰6%，甚至上看7%，展現強勁內外需動能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《台北股市》三大人氣千金股 外資護駕
【時報-台北電】千金族群人氣股行情重新啟動，摩根士丹利、麥格理證券分別升評聯發科（2454）與台光電（2383）至「優於大盤」，加上大和資本、摩根士丹利證券近期相繼力挺貿聯-KY（3665），拜國際機構法人站在加碼方，三大千金股11月28日全數上漲。 聯發科原本是高價股中表現最落後代表，上周股價一度破底至1,130元。好消息是，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，AI ASIC需求比預期更強，升評「優於大盤」，結束為時不長的中性偏保守看法，激勵國際資金11月21日一天就買超逾7,000張，股價絕地反攻，有望挑戰前波高點的1,545元，以及大摩賦予的1,588元推測合理股價。 詹家鴻認為，TPU需求強勁推升聯發科ASIC業務前景，看好2027年營收動能大幅上調，即便智慧機業務面臨短期壓力，但在TPU業務加持下，整體獲利預估仍有上行空間。大摩考量ASIC需求結構性成長，將聯發科中期成長率自原先的8％、調升至9％。 麥格理證券針對台光電表示，除1.6T交換器之外，最新供應鏈調查顯示，輝達Rubin中板、Rubin CPX模組與Rubin Ultra Kyber中板均將採用M9等級銅箔基時報資訊 ・ 1 天前
AI推升PCB與CCL全面升級 元大投顧：高階材料需求急升
財經中心／王駿凱報導AI晶片性能快速躍進，伺服器與網通設備的PCB與CCL材料規格加速升級，其中受益者為富喬、台玻以及南亞。其中僅有南亞收紅，富喬和台玻呈現回檔。民視財經網 ・ 14 小時前
華南永昌證 揭2026市場主旋律
華南永昌證券1日舉辦「2026投資趨勢展望」，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及華南金創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂等三位領域專家，從國際金融、AI科技與海外資產配置剖析2026年市場方向，吸引眾多投資人參與。工商時報 ・ 4 小時前
中國AI、雲端半導體可期！外資看好信驊受惠
[NOWnews今日新聞]股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
明年台股微笑曲線 投顧董座看高點34000點
[NOWnews今日新聞]台股2025年上演驚奇秀，近期因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光今（1）日指出，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
台灣越來越適合開電動車了： 充電站總數已破 3,700 座關卡、 超過 50 家業者競逐充電市場
9 月底為止，台灣有掛牌的電動車已經超過 11 萬輛，過去一年電動車多出約 3 萬輛，年成長率為 35%。電動車越來越多的同時，數據顯示截至 9 月底為止全台已經有超過 3,700 座充電站、超過 1.2 萬支充電槍。DDCAR電動車 ・ 21 小時前
財富必修課》華勒、戴莉偏鴿＋AI應用商模漸成形 美股反攻、長期仍看好科技股
聯準會理事華勒（Christopher Waller）與舊金山的戴莉（Mary信傳媒 ・ 1 小時前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 2 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 19 分鐘前