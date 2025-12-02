傷害智財權！中國電商Shein與Temu假貨多 美參議員籲政府調查

中國電商Temu和Shein的標誌。路透社



美國阿肯色州的共和黨參議員柯頓週一（12/1）致函司法部長邦迪，要求美國司法部與國土安全部調查有中資背景的電商平台Shein與Temu。這兩間公司多數商品從中國發貨，涉嫌大規模盜用智慧財產權及偽造商品。

川普政府8月底取消價值低於800美元（約合2.5萬台幣）的小額包裹關稅豁免後，根據路透社取得的信函，柯頓（Tom Cotton）在信中指出，此舉「迫使Shein和Temu改變商業模式」。

柯頓向邦迪（Pam Bondi）指出：「這些公司如今在美國倉庫和配送中心囤積大量庫存，其商品不再能從港口悄然入境。」 他強調，這些商品目前正在美國境內，並受美國司法管轄，要求對此進行調查。

廣告 廣告

隨著美國的貿易豁免政策結束，這兩家販售20美元襯衫與10美元配件的電商平台正面臨更嚴格的檢視。Shein是一家總部設在新加坡的快時尚電商平台，其前身可追溯至2008年於中國南京創立的跨境婚紗電商；Temu則是中國手機電商購物平台「拼多多」控股的子公司。

Shein與Temu在世界各地普遍傳出盜用智慧財產權及偽造商品的爭議。歐盟執委會（European Commission）今年7月指控Temu未充分防範假貨銷售，違反歐盟法規。該公司當時回應，將全力配合調查。

Shein此前曾聲明，要求供應商證明其產品不侵犯品牌智慧財產權且非仿冒品。該公司發言人表示，設有專責團隊確保賣家遵守政策，若發現違規將立即採取行動。

無獨有偶，美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）週一表示，正在調查Shein是否違反該州關於不道德勞動行為及銷售不安全商品的法律。法國上週亦要求巴黎法官暫停Shein在該國營運3個月，理由是其銷售女童造型的情趣娃娃及違禁武器手指虎等。

更多太報報導

提早2年！歐盟擬2026開徵包裹處理費 德財長：不想要中國垃圾湧入

力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內

Shein賣女童情趣娃娃又上架手指虎 法國勒令關站、實體店開幕遭嗆「可恥」