「傷心男子專業戶」保羅麥斯卡再度逼出觀眾淚水 《有聲之年》演繹刻骨銘心初戀

保羅麥斯卡接連多部片都演出傷心男子，《有聲之年》扮演1917年的音樂資優生萊諾，歷經刻骨銘心的初戀。（UIP提供）

從入圍奧斯卡最佳男主角的作品《日麗》開始，英國男星保羅麥斯卡（Paul Mescal）似乎就跟傷心男子角色脫離不了關連，《親愛的陌生人》、《哈姆奈特》到新作《有聲之年》，都是扮演陷入哀傷中的男人。《有聲之年》（The History of Sound）更是詮釋一段發生在男男之間的刻骨銘心初戀。

來自愛爾蘭、年僅29歲的保羅麥斯卡，被問到接連在這些不同電影裡，都演出傷心男子，也忍不住說：「我不知道是不是對於這些角色，都有些共鳴？我的確有意識到，也許這幾個人物之間有些共通點，更明顯地有某種藝術強迫症的性質在裡頭。我不曉得自己是否已經覺得演夠了這類角色，或者，我真的該從這類角色中畢業了？」

廣告 廣告

《有聲之年》劇情重心放在故事兩位主人翁，大衛和萊諾在新英格蘭鄉村的旅程，他們一同用留聲機，將沿途採集到的民謠錄進蠟筒上，不僅構成了電影優美動人的配樂，也為故事增添了豐富色彩。導演奧利佛艾爾曼紐斯（Oliver Hermanus）表示，這本短篇小說之所以吸引他改編成電影，關鍵在於兩位男主角在故事一開始所做出的選擇，以及他們之間一拍即合的親密感。「這個故事並沒有花時間去追問他們是否會坦承對彼此的渴望，因為那並不是重點，角色本身也這麼認為。」

喬許歐康納（左）飾演大衛，保羅麥斯卡（右）飾演萊諾，他們在波士頓音樂學院結識，展開對於音樂的追求。多年後，他們重逢，踏上採集民謠的旅程。（UIP提供）

他形容，對於活在1917年美國的兩位主人翁大衛與萊諾而言，他們反而展現出自由奔放的氣質，擁有強烈的自我意識與開放心態。《有聲之年》有一個畫龍點睛的時刻，就是其中一人把水吐出來的一幕，正是原著作者班夏塔克（Ben Shattuck）的風格展現，俏皮、衝動，充滿未說出口的情感與慾望，也讓兩人之間一觸即發的化學反應瞬間浮現。「雖然他們的背景截然不同，但班夏塔克塑造出極為真實可信的人物，並讓他們這段關係自然產生火花十足的互動。」

飾演萊諾的保羅麥斯卡提到，雖然故事當中兩個人產生了火花，「但這不是一部關於壓抑同志身分的電影。他們只是相處起來很舒服，我不覺得他們跑去鄉間採集民謠是為了逃避大眾眼光，而是一個人負責錄音、另外一個人負責把歌詞寫下來。我想這是一種浪漫的交流。」

他也提到自己首次閱讀原著小說的感受，「我還依稀記得，有一幕是已經年紀老邁的萊諾，吃著打開水蜜桃罐頭、吃了起來，我躺在床上讀到這段，就忍不住哭了起來。我當下認為這是完美的劇本，迫不得希望立刻能拍成電影。當然電影不可能一蹴而成，我告訴自己，『我要加入這部片。這一切都能成真的。』」

而他與另外一位演員，飾演大衛的喬許歐康納（Josh O'Connor）在鏡頭前的火花，是如此顯而易見，連保羅麥斯卡都無法否認，「當喬許的戲份殺青離開時，我真的感覺有些失落，我認識他5年了。拍攝時的那些時光，包括難以讓人置信的歡樂與俏皮，還有許多深刻情感的交流。我跟他在一起感覺非常美好，那是很棒的。當他離開時，我有點放不下，我想劇中人萊諾也是如此。」

更多鏡週刊報導

獨家／賓賓哥大動作直播救狗 1個月後突喊走丟又不養了

自揭涉多起訴訟！賓賓哥捲商業糾紛、網紅爭執 喊不實抹黑

Diptyque情人節由燕子捎來祝福 心形花朵樹枝是愛啊