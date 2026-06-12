傷病擊不倒夢想！劉致榮告別紅襪6年半旅程：追求更好的自己
曾被譽為「火球男」的旅美投手劉致榮，與波士頓紅襪隊長達6年半的緣分正式畫下句點。據小聯盟官網的最新異動紀錄，紅襪2A波特蘭海狗隊（Portland Sea Dogs）在美東時間11日公布球員異動，將劉致榮釋出。面對旅美生涯重大轉折，劉致榮透過社群平台發長文告別，感謝球團多年來的栽培與照顧，並表示未來仍會持續努力，挑戰更好的自己。
告別紅襪6年半旅程 劉致榮：謝謝波士頓
劉致榮在社群平台寫道，感謝紅襪隊讓自己完成兒時來美國打球的夢想。他表示，剛到美國時對一切都感到陌生，感謝球團及許多人的幫助，讓他能夠快速適應當地生活，也在棒球技術上持續進步，成為比剛旅外時更好的自己。
回顧近年歷程，劉致榮坦言，過去三年因傷勢反覆，經歷許多不容易的時刻，但球隊始終給予他極大支持與協助。
他感謝，「一路上有許多人陪伴著我、支持著我，讓我知道自己從來都不是一個人在面對這些挑戰。」並強調未來的路還很長，自己會持續努力、挑戰自我。
文末，劉致榮寫下：「抱著『現在沒有任何地方是可以維持現狀的』這份信念，持續努力下去。謝謝波士頓，謝謝紅襪。」
傷病成旅美生涯最大阻礙 近兩季未能出賽
事實上，從近三年的小聯盟異動紀錄可以發現，劉致榮自2024年起便多次進出傷兵名單。去年大半個球季都投入復健，整季報銷；今年開季前夕又被球團列入60天傷兵名單，始終無法重返正式比賽。
長時間無法穩定出賽，也讓他逐漸淡出球團戰力規畫，最終在6月11日遭到釋出。
統計劉致榮旅美生涯最高層級為2A，累計在小聯盟出賽72場，其中63場先發，留下18勝21敗、防禦率5.25的成績。由於傷勢影響，他在2025、2026兩個球季都未留下正式出賽紀錄。
亞錦賽一戰成名 158公里火球圓夢旅美
劉致榮早在青少棒時代，就是著名的「火球男」，高中最快球速達到147公里；後來他從鶯歌工商畢業後進入文化大學，期間更飆出158公里的球速。
2019年亞洲棒球錦標賽是他棒球生涯的轉捩點。當時身兼投打二刀流的劉致榮展現驚人天賦，不僅球速狂飆，打擊更是火力全開。
冠軍戰面對日本隊時，他於7局下兩出局登板救援，後援2.1局僅被敲出1支安打，送出5次三振，最快球速飆到158公里，成功幫助中華隊奪下睽違18年的亞錦賽冠軍，個人也獲選大會的MVP。
賽事結束後，他以75萬美元簽約金加盟波士頓紅襪隊，正式展開旅美生涯。
告別紅襪迎接新篇章 劉致榮續尋旅外機會
旅美期間，劉致榮在2022年多在高階1A出賽，2A僅有1場出賽紀錄，單季戰績4勝11敗、防禦率6.06，被敲出28支全壘打，遇到低潮。不過，隔年表現有所回升，曾投出7局無安打比賽，成為繼江少慶之後，第二位在美職小聯盟寫下無安打紀錄的台灣投手。
同年球季結束後，他返台參加杭州亞運，在後援兩場比賽中繳出5局無失分、8次三振的成績，但中華隊最終於金牌戰不敵韓國，以銀牌作收。賽後訪問，他哭著表示，「很希望在屬於我們的年代，為中華隊做些什麼。」
如今隨著告別紅襪，劉致榮也將迎來新篇章。據了解，目前他已恢復牛棚練投並準備投入實戰。至於是否返台參加中職選秀，其所屬經紀公司悍創表示，「現階段致榮留在美國訓練，他對於在國外打球還有想法，下一步還沒決定，還會再討論。」
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