傷痕開出花 重返伊波拉最慘疫區
慈濟與非洲國家 獅子山共和國、緣分的開始，往回看10年，當年獅子山遭受伊波拉疫情肆虐、奄奄一息，在病疫告一段落後，慈濟帶著物資走進來，其中一個發放點、直搗伊波拉爆發的社區、科因杜，而這份關愛延續到現在。如今屆滿十年，今年再次回到當年發放的地點，看見社區有嶄新面貌。
慈濟月刊攝影 蕭耀華：「科因杜 它是11年 12年前，算是伊波拉(病毒)的爆發點，所以這個地區是最嚴重的。」
慈濟月刊攝影 蕭耀華：「2016年跟著慈慧師姑來，這裡真的沒有多少個人 居民。」
伊波拉倖存者 Victoria Yillia：「(我住院時)當罹難者往生，祂們在外面 我人就在裡面，每一天都有人被拉出去，他們垂死 就像動物一樣。」
一起微笑孤兒院創辦人 瑪麗：「有些人失去雙親，有些人失去爸爸，他們什麼都不能做，所以我把他們收容回來。」
慈濟月刊攝影 蕭耀華：「2016年跟著慈慧師姑來，這裡真的沒有多少個人 居民，這次有機會(回)來這個地方，看一看 能不能再看到，十年前這個小朋友。」
從筆直柏油大道，進入黃土漫天道路，喚醒10年前記憶，直到抵達那一刻，眼前嶄新景象、覆寫了腦袋舊畫面。
慈濟月刊攝影 蕭耀華：「很大的轉變 就是那些小朋友，多了很多很多很多，伊波拉病毒對他們來說，好像已經過去了。」
重回活動中心，外觀都沒有變，差別是，以前聚集的是大人，現在則擠滿小朋友。
大愛電視記者 林亦庭：「同一個地點 同一個場景，十年前 慈濟志工，就是在這一間活動中心，雙手將大米交到鄉親手中。」
慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「當初來的原因是因為，我們有一位志工 史蒂芬豐巴，他剛好他的家鄉就在這附近，開車大概20分鐘，那他對於他的家鄉很有感情，他就說 這個點是，大家目前最不願意進來，最怕進來 慈濟上人的悲心，可不可以進來幫助他們，所以我們就因此結下來這一分緣。」
從首都自由城到最東邊的科因杜，開車單趟8小時，路又遠又難行，愛卻不曾消失。
一起微笑孤兒院創辦人 瑪麗：「從2016年 2017年 2018年，慈濟來送我們一些東西，米 鞋子 外套。」
伊波拉倖存者 Victoria Yillia：「伊波拉疫情的時候很多人來，但是過了一年之後 很多人不見了，但是慈濟在人道援助這一塊來說，我是非常慈濟(一直都在)，我感謝上人。」
慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「在沒有慈濟的委員，沒有慈濟的慈誠，沒有慈濟的榮董，沒有慈濟的會所，我們藉由跟合作夥伴的互動平台，可以看到整個社區的站起來，再看到這個社區的人民，他們願意向上游，這就是我們看到未來的希望。」
大愛電視記者 林亦庭：「教室牆上寫著2016，這是這間學校建造的日期，當時是為了收容伊波拉病毒的孤兒，如今學生數從40人上升到400人，可以看見十年來，這個社區蓬勃發展。」
建築殘留歷史足跡，攝影師沒有找到當年小男孩，但這代表社區有新的生命力在燃燒，人口數從千人、回升到近三萬。接下來我們還是會並肩同行，帶入公衛醫學觀念，和社區一起往前邁進。
更多 大愛新聞 報導：
荒蕪褪盡 獅子山舊土播新綠
獅子山扶貧專案 縫補命運的缺口
