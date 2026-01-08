傷痛沒打倒他！正修科大楊森勇奪世運金牌、刷新世界紀錄

▲從脊椎重傷到世界之巔！正修休運系楊森成都世運會破紀錄奪金。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科大教務處體育中心於昨（7）日下午在行政大樓10樓會客室舉辦「表揚優秀選手楊森記者發布會」，表揚本校休閒與運動管理系進修部學生、台灣健力名將楊森於「成都世界運動會」勇奪金牌、刷新世界紀錄的卓越表現。校長龔瑞璋表示，楊森不僅為國爭光，更是正修的驕傲，並期盼其堅毅不屈、持續精進的精神，能成為全校師生學習與效法的典範。

▲龔瑞璋校長親自頒發「正修科大運動績優學生獎學金」15萬元，鼓勵與讚揚楊森在專業與競技舞台上勇於追夢。

龔瑞璋校長致詞時表示，楊森在運動生涯中曾遭遇重大挫折，包括脊椎受傷，一度面臨是否退出賽場的艱難抉擇。然而，他憑藉堅定信念，透過耐心復健與科學化訓練，成功克服傷痛，重返競技舞台，且實力更勝以往，充分展現運動員「挫而不退、持續突破」的精神。

隨後，龔瑞璋校長頒發「正修科大運動績優學生獎學金」15萬元，鼓勵楊森在專業與競技舞台上勇於追夢。此外，休運系校友聯誼會亦致贈許小莉教練紅包1萬元，肯定其在選手培育與運動傳承上的辛勞與付出。

楊森同學表示，在世界級賽事奪金的當下，最想感謝的人是家人與指導教練。無論是備戰期間的辛苦訓練，或是在成都世界運動會比賽過程中所面臨的壓力與挑戰，家人與教練始終陪伴在旁，成為他最重要的支撐力量，「沒有他們，就不會有今天站在國際舞台上的我。」

▲休運系校友聯誼會亦致贈許小莉教練紅包以表鼓勵辛苦付出用心教授。

許小莉指導教練表示，在楊森轉由她指導時，雖然急性疼痛已有所緩解，但舊傷仍然存在。她結合自身長年經驗，並透過專業醫師團隊的全力協助，為楊森規劃復健與訓練並行的計畫，循序改善傷勢、強化弱項，讓他得以在安全前提下逐步回到高強度訓練。

除了技術指導外，許教練也鼓勵楊森完成大學學業，並建議其就讀正修科技大學。她認為，運動生涯終究有限，完成學業能為未來鋪設更長遠的道路，無論回到部落擔任代課教師，或投入基層運動推廣，都能將自身經驗與專長回饋社會與族群。

▲出席與會師長、貴賓得獎者合影。

楊森來自屏東縣泰武鄉的排灣族家庭，在家人的支持與啟蒙下走上健力之路，多次代表台灣在國際賽事中寫下歷史，並不斷刷新個人紀錄，是台灣健力界具世界級水準的頂尖選手。他在蹲舉項目中持續突破自我，其卓越表現深獲國際肯定，令人讚嘆。（圖╱正修科大提供）