傷痛的2025年！ 香港代表字揭曉

香港「宏福苑」大火奪走100多條人命，震驚全球；黎智英案三罪全部成立，令許多人感慨不已。2025年即將結束，多位海內外港人為今年的香港選出代表字，分別為焚燒的「焚」、國殤的「殤」、困住的「困」、終結的「終」，以及善良的「善」。

香港政經雙焚 太「殤」感

回顧2025年，香港依舊紛擾不斷，尤其，大埔「宏福苑」發生香港77年來最慘重的火災，海內外港人選出的年度代表字都和這場大火有關。

旅居英國的香港作家陶傑，選出焚燒的「焚」，他指出，「焚」這個字上頭有兩個木，分別代表香港的「經濟」和「政治」，合成一個「焚」字，逢「丙火」亡劫，大埔災難的7棟樓宇並成此象形文字。陶傑說，香港從社會的居住基本結構、社會人際關係，乃至中美關係，都如乾柴烈火一樣的殘酷。

廣告 廣告

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員何曉清表示，她被香港中文大學「放逐」兩年了，有段很長的時間，她覺得自己已經失去悲傷和哭泣的能力，因為實在經歷太多的事情，但那天看到了「宏福苑」大火事件，她流淚了。

她說，作為一位研究六四大屠殺的人，看到這麼多人當時在等待消息、尋找親人、甚至是尋找屍體，大家在憤怒裡面的悲傷、悲傷裡面的憤怒，讓她想起3年前中國新疆烏魯木齊大火引爆了「白紙運動」，還有2008年四川大地震的「豆腐渣」工程讓多少小朋友失去生命，這些「人禍」本來都可以避免的，所以她選擇了國殤的「殤」為2025年的香港代表字。

何曉清：『(原音)香港人替我們守了這麼多年，守住了這個被壓制的聲音，那今天香港人的聲音也很快在黑暗裡面被淹沒的時候，我們是責無旁貸要去發聲的。』

港人遭困 人權終結

台灣香港協會理事長桑普則選出困住的「困」。桑普：『(原音)至少161條生命就好像「木」一樣，就「困」在那個易燃網裡面。我常常都說，大火燒人，政府也抓人，「困」不只是被火困，而且最後政府也是出動非常多力量去拘捕很多學生、前區議員，還有那些評論人，在專制極權的中共統治下，香港被全面管制是一個「困」字可以形容。』

旅居台灣的香港藝術家黃國才說，如果要選出2025年在香港發生的十件大事，可能十件都和「人權」有關，當中包含言論自由的終結、人身自由的終結、人命的終結，以及多元政治時代的終結，所以他選出的年度代表字就是「終」。

黃國才：『(原音)比如說，最近的黎智英國安案所有罪名都成立了，它代表了一種香港市民自由與國際聯絡的終結，因為這些行為就可以構成勾結外國勢力的煽動罪，還有2025年其中最重要的就是民主黨正式解散，代表了香港最後一個反對黨的消失，這代表了香港過去多元政治時代的終結。』

未來不終結 善望「煲底見」

難道，香港的未來也就此終結了嗎？黃國才說，當然不會，就像早年看電影的時候，看到劇終的「終」出現時，正是要好好想想片中劇情的時候。黃國才『(原音)這個所謂的「終」，就可以讓你停頓下來，去深層的思考一下剛剛你看到什麼，因為他就告訴你，我不再說了，這個故事不再講了、這個劇不再播，你就可以冷靜的把過去發生的事，去深層的理解它。』

桑普也談到，香港依舊有著希望，當看到宏福苑大火後，還有那麼多香港民眾自發組成物資站，就知道港人的愛心沒有斷絕，離散在海外的港人也繼續為中共在各地滲透的情況進行抗爭。

桑普：『(原音)很多的希望跟信念的火苗，薪火還沒有消滅，所以「困」只能困住「木」，但是「木」以外，還有很大片森林在外面，所以我們要穩住這個希望，希望香港終有光復的一天。』

前香港支聯會常委劉家儀說，2025年香港面對多少的天災人禍、多少的不公不義，以及多少朋友、手足、同行者被困禁、被生離、被死別，但她要選出的年度代表字是「善」，因為「真香港人」仍然心存「善念」，用最強的善心去救助、去支援、去補丁，以最真的善意去抗衡最惡的邪念。

她說，人們守住心中那份善良，便能看到良知的光亮，不在黑暗中低頭，心存「善望」，相信有一天，大家會帶著笑容「煲底見」！