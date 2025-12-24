傷痛難撫平！花海與歌聲送別余家昶 南西商圈店家生意少一半

台北車站及誠品南西百貨周邊近日成為民眾悼念場所，許多人自發前往獻花點燭，追思英勇犧牲的余家昶。在台北車站B1通往M7出口的通道上，教會人員與民眾手持蠟燭獻唱，表達哀思；誠品南西百貨外則擺放了大量白色與淡色系花束，附上紙條為逝者祈福。然而，這起事件也對周邊店家造成衝擊，有商家表示生意量減少了一半，顯示社會安全事件對日常生活的深遠影響。

誠品南西百貨門口擺滿花束和蠟燭。（圖／TVBS）

在台北車站B1通往M7出口的通道上，聚集了教會人員和民眾，他們手拿蠟燭，獻唱追思歌曲，悼念在事件中英勇救人的余家昶。通道後方設置了暫時性悼念牆，上面貼滿了民眾寫給英雄的紙條和留言。教會成員唱著「願主的恩惠慈愛與你同在，願主的靈時時圍繞」，歌聲中充滿不捨與心痛。

誠品南西百貨外，民眾放置了一束又一束的白色與淡色系花束。有些花束上貼著紙條，寫著為逝者祈求安息、為傷者祈求康復的心願，還有「台灣加油」的鼓勵字句，希望社會每個角落都能充滿安全與希望。除了鮮花，現場還點燃了蠟燭，民眾期盼台灣能盡快走出丟煙霧彈、隨機砍人事件的陰霾。

儘管兇嫌張文的父母已經下跪道歉，案發現場周邊的店家仍受到明顯影響。一位店家表示：「多多少少都會，客人也有在做詢問，就是說因為這件事情，會不會生意有受到影響，就是...都會有一點。」由於民眾對案發地點仍有擔憂，有些人可能不敢前來，導致店家生意至少受到一半的影響。

原本人來人往、熱鬧的街道，現在少了喧鬧聲，多了一份沉重與靜謐。教會成員繼續獻唱「賜福與你，平安喜樂天天充滿你」，雖然傷痛仍在，但民眾用花與歌聲送別英雄，盼望逝者一路好走，傷者能快快康復。大家也希望台灣能回到往日安心的日常，店家們的生意能恢復如初，社會能慢慢走出這次的傷痛。

