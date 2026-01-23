傷者名單曝！三立採訪車暴衝釀10人輕重傷 40歲男女「意識不清」送台大急救

三立採訪車撞進彰化銀行，導致10人輕重傷。翻攝畫面

台北市中山區南京東路二段與一江街口今天下午發生重大車禍，一輛三立電視台採訪車不明原因高速衝撞彰化銀行吉林分行。此意外導致現場共10人受傷，包含路人與行內顧客，其中更有2人當場昏迷、失去意識，傷情十分嚴峻，肇事駕駛本人則未受傷。

根據警方提供的傷者名單，2人重傷送台大：40歲男女意識不清，已緊急送往台大醫院搶救。其中40歲女性： 意識不清，額頭有約5公分的撕裂傷，傷勢嚴重；40歲男性： 意識不清，手腕處有撕裂傷。

除了上述兩名重傷者外，現場另有1人中傷、6人輕傷，以及一名未送醫的司機。傷者分別被送往鄰近的馬偕、仁愛、台安及松山三總等醫院：

• 65歲女性： 意識清楚，手指撕裂傷，送往仁愛醫院。

• 48歲男性： 意識清楚，雙腿疼痛，送往仁愛醫院。

• 88歲女性： 意識清楚，受輕傷，送往台安醫院。

• 49歲女性： 意識清楚，受輕傷，送往台安醫院。

• 50歲男性（共2位）： 意識皆清楚，均受輕傷，分送松山三總。

• 41歲男性： 意識清楚，受輕傷，送往馬偕醫院。

• 肇事駕駛： 無明顯外傷，未送醫。

事故現場與肇事原因 由於撞擊力道猛烈，採訪車車頭直接「插進」銀行大門，導致ATM（提款機）被撞爛、內部磚牆倒塌，現場玻璃碎屑噴濺，一片狼藉。67歲的肇事林姓駕駛表示，當時轉彎時車輛「轉速突然升高」導致暴衝，並坦言一度開到恍神。



