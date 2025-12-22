傷者尋「救命恩人」！ 台大急救醫師父女檔：救人是天職沒有考慮危險

台北捷運19日發生隨機殺人事件，台大醫院急診醫學部主治醫師父女檔顏瑞昇、顏均蓉第一時間趕往現場協助搶救傷者。（北市府秘書處提供）

台北捷運19日發生隨機殺人事件，造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。在事件發生後，台大醫院急診醫學部主治醫師父女檔顏瑞昇、顏均蓉第一時間趕往現場協助搶救傷者，事後傷者向市府反映希望能找到在現場提供急救的「救命恩人」，昨（21）日台北市長蔣萬安前往台大醫院，代表傷者向兩位醫師致謝。

傷者盼尋救命恩人 蔣萬安赴台大致謝

台北市長蔣萬安昨（21）日下午前往台大醫院，代表北捷案中仍在治療的黃姓傷者，向兩位醫師致謝。黃姓傷者表示，「多虧了這兩位急診醫師的救治，我才能撿回一命。」她指出，事發當下，醫師即時進行搶救與包紮，還協助現場檢傷分類、指揮調度並安撫傷者情緒，展現高度專業，希望能親自表達感謝。

用餐路上遇事故 父女檔趕赴現場支援

經市府團隊查訪確認，兩位醫師正是台大醫院急診醫學部醫師顏瑞昇，以及其女兒顏均蓉。顏瑞昇曾任台大醫院急診主治醫師，在急救領域服務逾30年，事發當天父女原本相約於中山捷運站附近用餐，出站時發現大量救護車，與女兒簡單討論，決定立刻到現場提供協助。

「救人是醫生天職」 顏瑞昇：未曾考慮危險

顏姓父女檔醫師昨（21日）透過台大醫院發布聲明，強調救人是醫師天職，沒有考慮可能發生的危險，「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患場面，這是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時沒有考慮可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。」他指出，現場能獲得妥善處理，應歸功於緊急醫療網、救護人員與警方的即時應變。

顏瑞昇最後表示，「願逝者安息、傷者早日康復出院，大家要對社會有信心。」他提道，現場雖充滿恐懼與混亂，但仍有許多熱心民眾協助，他與女兒只是善盡醫師本分，「請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，就會有人伸出援手的。」

